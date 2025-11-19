Psihoterapevti: Natančen pregled zakona pokaže, da izjave zdravniške stroke ne držijo

Državni zbor bo v petek po vetu državnega sveta znova odločal o zakonu o psihoterapevtski dejavnosti. Pred ponovnim odločanjem so v torek zdravniki, klinični psihologi in predstavniki bolnikov opozorili, da zakon niža standarde obravnave in ogroža bolnike.

S tem se ne strinjajo v združenjih psihoterapevtov, kjer očitke zavračajo. "Celotna psihoterapevtska stroka pozdravlja zakon, ki ljudem prvič prinaša večjo dostopnost, kakovost in varnost. Če zakon ne bo sprejet, bodo uporabniki ostajali v zmedi in kaosu, saj ne bodo vedeli, ali izbirajo poklicnega psihoterapevta ali nekoga brez kakršnekoli izobrazbe," so zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da poklicni psihoterapevti že zdaj delujejo na področju duševnih stisk, težav in motenj in pravijo, da ločnica med slednjimi v praksi pa ni možna. "Težava pa je, da v Sloveniji lahko psihoterapevt vsak, brez kakršnekoli izobrazbe, kar pomeni, da paciente prepuščamo v popolnoma neznane roke. Prav natančen pregled zakona pokaže, da izjave zdravniške stroke ne držijo. Med izrečenimi opozorili in vsebino zakona je tolikšno razhajanje, da vzbuja dvom, ali so govorniki zakon prebrali ali pa se je ponovno dogaja politični, strokovni in interesni boj, namesto strokovne razprave in sodelovanja v prid uporabnikov," so zapisali.