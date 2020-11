Tisti, ki so največ obiskovali, poročali o največ simptomih covid-19

Člani ekipe Mladih zdravnikov Slovenije in ekipe Covid-19 Sledilnika so v sodelovanju s podjetjem Valicon analizirali drugi del raziskave o vedenju ljudi med epidemijo, izvedene na dveh vzorcih; nacionalno reprezentativnem vzorcu 527 ljudi in vzporedno na vzorcu uporabnikov družabnih omrežij (5744 oseb).

Analizirali so družabne stike v času omejitev in sicer, kakšen delež prebivalcev je opustil obiskovanje tujih gospodinjstev. Gre za obiske gospodinjstev, v katerih vprašani ne živijo, in sicer za druženje v zaprtih prostorih.

Kot so izpostavili, v drugem tednu novembra dobra polovica sodelujočih v prostem času ni obiskala nobenega tujega gospodinjstva. 27 %!j(MISSING)ih je obiskalo eno gospodinjstvo, v katerem ne živijo. O razlogih za obisk niso spraševali, vendar domnevajo, da gre tukaj v določeni meri za obiske znotraj ozkega družinskega kroga ter pomoč najbližjim. Dve tuji gospodinjstvi je obiskalo 10 %!v(MISSING)prašanih.

Še ostaja delež prebivalstva, ki obiskov ni bistveno omejil (šest odstotkov jih je obiskalo tri do štiri tuja gospodinjstva, štiri odstotke pa pet ali več tujih gospodinjstev v enem tednu).

Glede na to, da je povprečna velikost slovenskega gospodinjstva 2,5 člana, je teh 10 %!v(MISSING)zorca v drugem tednu novembra v povprečju imelo stik z več kot desetimi osebami.

Zaskrbljujoče: tisti z največ obiski imajo največ simptomov novega koronavirusa

Izjemno zaskrbljujoče je dejstvo, da je ravno v skupini 103 ljudi, ki poroča o dveh ali več obiskih v enem tednu, največ takih s simptomi okužbe z novim koronavirusom — o dveh ali več simptomih okužbe s SARS-CoV-2 poroča kar 23 %!l(MISSING)judi iz te skupine. V tej skupini je tudi največ ljudi (14 %!)(MISSING) odgovorilo, da so bili v preteklih 14 dneh v tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba SARS-CoV-2, so še ugotovili.

Skoraj četrtina (24 %!)(MISSING) oseb, ki ne hodijo ne na delo, ne na obiske, je zelo zaskrbljenih zaradi virusa, kar je znatno več, kot v ostalih treh skupinah. V drugi in četrti skupini, kjer so osebe, ki hodijo na delo, je takih oseb le okrog 13 %! (MISSING)Zanimivo je, da je med tistimi, ki hodijo le na delo, a ne na obiske, kar 11 %!n(MISSING)i zaskrbljenih zaradi koronavirusa, medtem ko je v skupini tistih, ki hodijo tako na delo kot na obiske takih le 6 %!i(MISSING)n je 64 %!n(MISSING)jih dokaj zaskrbljenih zaradi koronavirusa, so še ugotovili.

Kot povzemajo, na obiske torej še vedno hodijo tisti, ki bolj pesimistično zaznavajo situacijo (predvsem med tistimi, ki ne hodijo na delo) in tisti, ki menijo, da ne spadajo v tvegano skupino (predvsem med tistimi, ki hodijo na delo). Da bi zmanjšali število stikov, bi pristojni torej morali opozarjati, da ima virus lahko neprijetne posledice tudi za tiste, ki nimajo tveganja za hujši potek, ter razmisliti, kako zmanjšati neprijetne občutke, povezane z življenjem v novih razmerah, da bi situacijo manj ljudi dojemalo kot neprijetno ali celo povsem brezupno. Predvsem pa poskrbeti, da širjenje virusa zajezimo in se čim prej vrnemo v bolj vsakdanje razmere, so sklenili člani Mladih zdravnikov in Sledilnika.