Del Slovenije zajelo rahlo sneženje

Danes največ snežink med Koroško in Dolenjsko

V spodnjih plasteh ozračja se je veter ponoči prehodno obrnil na severovzhodno smer, kar našim krajem prinaša več vlage. Tudi čez dan bo prevladovalo oblačno vreme. Predvsem v vzhodni polovici države bo občasno rahlo snežilo, najpogosteje v pasu med Koroško in Dolenjsko, kjer lahko do večera lokalno zapade tudi več kot pet centimetrov snega. Drugod v osrednji in vzhodni Sloveniji bo snega le za vzorec, na zahodu bo ostalo večinoma suho. Na Štajerskem in v Prekmurju bo dopoldne pihal hladen severovzhodni veter.

Dnevne temperature se v primerjavi z jutranjimi ne bodo prav veliko spremenile. Predvsem v višjeležečih krajih bodo ves dan vztrajale pod ničlo, po nižinah pa se bodo gibale kakšno stopinjo nad njo. Na Primorskem, kjer bo najtopleje, se bo ogrelo do 5 stopinj Celzija.

Jutri nekaj padavin tudi v zahodni Sloveniji

Jutri bo Alpe dosegel nov val mrzlega zraka. Ker bo ob tem v spodnjih plasteh ozračja prehodno zapihal zahodni veter, lahko nekaj rahlih padavin pričakujemo tudi na Primorskem. Zaradi dotoka toplejšega zraka v višinah bo sneg po nižinah lahko prehajal v dež. Zjutraj bomo v večjem delu države izmerili nekaj stopinj pod, popoldne pa nekaj stopinj nad ničlo.

V sredo in četrtek se bo nadaljevalo spremenljivo oblačno, a večinoma suho vreme. Le na vzhodu države lahko v četrtek čez dan pripleše kakšna snežinka. Večjih temperaturnih sprememb ne bo.