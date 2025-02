Del Slovenije znova v šolskih klopeh, drugega čakajo zimske radosti

Minuli teden so počitnice uživali šolarji iz jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel) ter koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije. Na počitnice se zdaj odpravlja še druga polovica šolarjev oziroma 107.261 učencev in 46.344 dijakov iz osrednjeslovenske, gorenjske, goriške, primorsko-notranjske, obalno-kraške in zasavske regije ter občin Ribnica, Sodražica, Loški potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.

V tem tednu se bodo šolarji lahko udeležili številnih dejavnosti, ki so jih pripravili organizatorji. Tako bodo med drugim na Ljubljanskem gradu otroke popeljali v skrivnostni svet čarodejev in zmajskih skrivnosti.

V javnem zavodu Šport Ljubljana vabijo na počitniško drsanje, rolanje in rolkanje. Med počitnicami se lahko na drsanje odpravijo tudi na pokrito drsališče na Pogačarjevem trgu. Dejavnosti za mlade so pripravili tudi v javnem zavodu Mladi zmaji in v ljubljanskem živalskem vrtu.

V rokodelskem centru v Ribnici bodo vsak dan med 10. in 12. uro na voljo različne delavnice od pustnih in kuharskih do ustvarjanja zabavnih likovnih vezenin.

Veliko raznovrstnih dogodkov za ta čas so pripravile tudi obljubljanske občine.

Polna otrok, najstnikov in družin bodo po pričakovanjih ta teden tudi smučišča. Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev in preprečili poškodbe, so policisti napovedali poostren nadzor spoštovanja predpisov.