Turški delavci 'spoznali neprimernost svoje pobude in stavko prekinili'

Po navedbah podjetja 2TDK so jim v podjetju Yapi Merkezi pojasnili, da so pobudniki stavke po sredinem sestanku s predstavniki delavcev in sindikatov "spoznali neprimernost svoje pobude in stavko prekinili".

Izvajalec gradbenih del jim je ob tem tudi zagotovil, da je v času trajanja stavke delovni proces potekal nemoteno.

Koliko delavcev je stavkalo in na katerih deloviščih, ni znano. Da stavka poteka, so v podjetju 2TDK potrdili v ponedeljek, ob tem pa izrazili upanje, da ne bo ogrozila dogovora, ki so ga februarja dosegli s Sindikatom delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije. Ta je tedaj napovedal stavko in jo po doseženem dogovoru z izvajalci del na koncu preklical.

Od zadnjih stavkovnih dejavnosti pa so se v sindikatu distancirali, saj so ocenili, da je stavka nezakonita. Kot je v ponedeljek pojasnil sekretar sindikata Oskar Komac, so bili z izvajanjem stavkovnih dejavnosti seznanjeni, niso pa sodelovali pri organizaciji stavke.

Da je stavka nezakonita, so opozorili tudi v Delavski svetovalnici. Ta je skupaj s Sindikatom delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije delavcem turških izvajalcev Yapi Merkezi, Yorpol, YM Construction in Türcan pred dnevi še pred začetkom stavke poslala obvestilo, v katerem jih je opozorila na nezakonitost stavke in na tveganje odškodninske in disciplinske odgovornosti ter izgubo zaposlitve v primeru pridružitve stavki.

Sindikat in Delavska svetovalnica sta delavce opozorila tudi na to, da v tem primeru ne velja stavkovni sporazum, sklenjen 15. februarja. Z njim so se med drugim dogovorili za zvišanje plač za od 15 do 18 odstotkov, enkratno stimulacijo v višini 150 evrov neto in izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče za pretekla leta, stavka, napovedana za 15. februar, pa je bila preklicana. Da za stavko ne prevzemata odgovornosti, sta svetovalnica in sindikat opozorila tudi deležnike pri projektu.