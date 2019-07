V zadnji pritožbi na potek postopka z neposrednimi pogajanji Gorenjska gradbena družba zatrjuje, da turška družba, ki je oddala najcenejšo ponudbo, ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje. Pritožbo pa je podal tudi Kolektor CPG. Če Dars pritožnikoma danes do polnoči ne bo ugodil, bosta zahtevka za revizijo znova romala na Državno revizijsko komisijo, vse to pa se lahko ponavlja v nedogled. Postopek brez konca namreč dovoljuje slovenska zakonodaja, datum pričetka gradnje pa se medtem vse bolj oddaljuje.

Dva slovenska gradbinca na skupno 90 straneh bijeta že drugo bitko za karavanške milijone. Obe podjetji sta namreč pritožbo na Darsovo napoved o izbiri izvajalca s konkurenčnim postopkom s pogajanji podali tudi že februarja, a ju je tedaj Državna revizijska komisija zavrnila. Komisija je ugotovila, da z revizijskimi navedbami niso bile izkazane Darsove kršitve v postopku oddaje javnega naročila.

V primeru poraza bosta podjetji lahko bili bitko še tretjič, četrtič, petič ... In to brez kakršnih koli posledic. "To se dogaja zato, ker je pritoževanje v postopkih javnega naročanja v Sloveniji, zlasti ko gre za velike projekte, nacionalni šport. Pritožniki niti slučajno ne razmišljajo o tem, kakšno veliko škodo nacionalnemu gospodarstvo s tem povzročajo in praktično zlorabljajo pravico do pritožbe," je nove pritožbe slovenskih gradbincev danes komentiral minister za javno upravo Rudi Medved.

Sprememba obstoječe zakonodaje je zato nujna. A očitke Darsa in kabineta ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, da za poldrugo leto zamude levji delež krivde nosi prav ministrstvo za javno upravo, minister Medved zavrača."Ne vem, od kod bi bile zdaj te krtiki na ministrstvo za javno upravo," se je čudil minister.

In zakaj se stvari na avstrijski strani odvijajo tako hitro? Med drugim tudi zato, ker avstrijska zakonodaja pritoževanja v neskončnost ne dopušča. In medtem ko Avstrijci že deseti mesec delajo 24 ur na dan in sedem dni v tednu, se v Sloveniji zakopavamo v birokracijo. In tako bo še vsaj prihodnjih nekaj tednov.