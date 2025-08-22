Dela na štajerski avtocesti bodo končana skoraj mesec dni pred rokom

"V Darsu smo skupaj z izvajalcem uspeli pospešiti glavna obnovitvena dela na štajerski avtocesti," so zapisali v sporočilu za javnost.
Posledično bo od 1. septembra promet med delavniki potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Ponovno bo odprt tudi uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani na priključku Slovenske Konjice.
V septembru bodo med vikendi medtem potekale popolne zapore smernega vozišča proti Ljubljani. Kot razlog so pri Darsu navedli dokončanje del v predorih Pletovarje in Golo Rebro.
V času zapor bo promet urejen kot doslej. Vožnja bo potekala dvosmerno po polovici avtoceste, na voljo bo en vozni pas v vsako smer, uvoz na avtocesto proti Ljubljani na priključku Slovenske Konjice pa bo zaprt.
Od konca septembra do predvidoma sredine novembra bo promet na večini odseka potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Le na območju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro bo veljala začasna prometna ureditev, vendar bosta kljub temu zagotovljena dva pasova v vsako smer, so še navedli na Darsu.
S tem sicer še ni konec gradbenih del na tem odseku štajerske avtoceste. Trenutno dela potekajo v smeri Ljubljane, prihodnjo gradbeno sezono pa bodo dela potekala v smeri proti Mariboru.
