Dela na štajerski avtocesti bodo končana skoraj mesec dni pred rokom

"V Darsu smo skupaj z izvajalcem uspeli pospešiti glavna obnovitvena dela na štajerski avtocesti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Posledično bo od 1. septembra promet med delavniki potekal po obeh smernih voziščih in vseh štirih pasovih. Ponovno bo odprt tudi uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani na priključku Slovenske Konjice.

V septembru bodo med vikendi medtem potekale popolne zapore smernega vozišča proti Ljubljani. Kot razlog so pri Darsu navedli dokončanje del v predorih Pletovarje in Golo Rebro.

V času zapor bo promet urejen kot doslej. Vožnja bo potekala dvosmerno po polovici avtoceste, na voljo bo en vozni pas v vsako smer, uvoz na avtocesto proti Ljubljani na priključku Slovenske Konjice pa bo zaprt.