Dela na Štajerski avtocesti: Poleti ponovno možni dolgi zastoji

Od sobote popoldne do začetka junija bodo med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro tako na smernem vozišču proti Ljubljani urejeni trije prometni pasovi, in sicer dva proti Ljubljani in eden proti Mariboru. Na smernem vozišču proti Mariboru pa bo promet ob gradbišču potekal le po prehitevalnem pasu.

Za izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru se bo treba na začetku zapore razvrstiti na desni pas, kar bo ustrezno označeno s signalizacijo.

Voznike v Darsu pri tem opozarjajo na dosledno spoštovanje predpisane omejitve hitrosti vožnje skozi območje zapore.

Takšna prometna ureditev je predvidena do začetka junija. V tem času bodo potekala dela za razširitev nasipov, gradnjo geotehničnih objektov, temeljenje protihrupnih ograj ter drugi obnovitveni posegi.

Zaradi zagotavljanja dveh prometnih pasov v vsako smer v Darsu ne pričakujejo večjih posebnosti v prometnih tokovih.

Zaradi vzpostavitve nove prometne ureditve bo v noči z danes na soboto vzpostavljena tudi popolna zapora Štajerske avtoceste med priključkom Celje center in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, in sicer od 22.30 do 8. ure zjutraj.