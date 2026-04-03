Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dela na Štajerski avtocesti: Poleti ponovno možni dolgi zastoji

Slovenske Konjice, 03. 04. 2026 15.16 pred 25 dnevi 2 min branja 23

Avtor:
STA L.M.
Obnova avtoceste Slovenske Konjice–Dramlje

Po zimskem premoru bodo s tem koncem tedna spet stekla intenzivnejša dela za celovito obnovo odseka Štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Potem ko so lani obnovili cestišče v smeri Ljubljane, ga bodo zdaj še v smeri Maribora. S soboto bo tako spet vzpostavljena začasna prometna ureditev, ki je lani povzročala številne zastoje.

Od sobote popoldne do začetka junija bodo med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro tako na smernem vozišču proti Ljubljani urejeni trije prometni pasovi, in sicer dva proti Ljubljani in eden proti Mariboru. Na smernem vozišču proti Mariboru pa bo promet ob gradbišču potekal le po prehitevalnem pasu.

Za izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru se bo treba na začetku zapore razvrstiti na desni pas, kar bo ustrezno označeno s signalizacijo.

Voznike v Darsu pri tem opozarjajo na dosledno spoštovanje predpisane omejitve hitrosti vožnje skozi območje zapore.

Takšna prometna ureditev je predvidena do začetka junija. V tem času bodo potekala dela za razširitev nasipov, gradnjo geotehničnih objektov, temeljenje protihrupnih ograj ter drugi obnovitveni posegi.

Zaradi zagotavljanja dveh prometnih pasov v vsako smer v Darsu ne pričakujejo večjih posebnosti v prometnih tokovih.

Zaradi vzpostavitve nove prometne ureditve bo v noči z danes na soboto vzpostavljena tudi popolna zapora Štajerske avtoceste med priključkom Celje center in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, in sicer od 22.30 do 8. ure zjutraj.

Dela na odseku Dramlje-Slovenske Konjice
FOTO: Aljoša Kravanja

V času zapore bodo zaprti uvozi na avtocesto v smeri Maribora na priključkih Celje center, Celje vzhod in Dramlje.

Celovita obnova 6,5-kilometrskega odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami z dvema dvocevnima predoroma in več viadukti ter mostovi je ob širitvi Štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano in skorajšnjem začetku Primorske širitve avtocestne vpadnice v prestolnico eden največjih trenutnih gradbenih projektov na obstoječem avtocestnem omrežju.

Dela za obnovo cestišča proti Ljubljani so potekala v lanski gradbeni sezoni in predvsem poleti ter v časih prometnih konic je na območju prihajalo do dolgih zastojev. Želja pristojnih je, da bi bila dela tako kot lani tudi letos zaključena do začetka šolskega leta.

Dars je za izvajalca po več zapletih lani izbral konzorcij Pomgrada, CGP in Iskre. Pogodbena vrednost del je 61,6 milijona evrov brez davka oz. okoli 75 milijonov evrov z DDV.

Štajerska avtocesta obnova cestišča prometne zapore Dars
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dan D
04. 04. 2026 14.02
brez besede možni bo bolj prav.
Odgovori
0 0
Andres
04. 04. 2026 09.49
Zivim v Avstriji in se veliko vozim tudi po slovenskih cestah in regiji. Slovenija ima zelo lepe avtoceste. Najvecji problem so pomanjkanje tripasovnic okoli Ljubljane in neskoncne kolone tovornjakov, ki se pricnejo pri prikljucku, ki pride iz Budimpeste in se vlecejo proti Italiji. Skrajni cas je, da drzava sistematicno preusmeri tovor na zeleznice ali povisa takse za tovorni tranzitni promet, da ga umakne s cest. To predstavlja tudi enormno onesnazevanje drzave.
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
04. 04. 2026 09.47
Dobro, da grem samo enkrat na leto v Maribor! Bolj me moti primorka!
Odgovori
+2
2 0
kokicas
04. 04. 2026 08.36
Načrtovanje del na naših avtocestah je iz leta v leto slabše. Torej zapora pri slovenski bistrici pa Tepanje pa pri Domžalah, ljubljanski obroč je itak v kolapsu od velike noči naprej. Tretji pas pri Brezovici pa pri postojni dela, potem pa pri Divači ali zaprta H4 kar izbereš. To pač ni normalno letos je bila še ena mila zima kjer bi lahko delali, ker tole kar delajo na primorskem koncu bi lahko delai čez zimo
Odgovori
+1
2 1
Podlupo
03. 04. 2026 20.27
Pričakovano
Odgovori
+3
3 0
tron3
03. 04. 2026 19.58
Ne bodo brez skrbi, če ne bo nafte in bencina!!!!
Odgovori
+3
3 0
štajerc65
03. 04. 2026 19.57
Mi ki plačujemo vinjete želimo prost prevoz na AC ne pa nekih večjih zastojev. Ali ukinete vinjeto ali jo pocenite.
Odgovori
+4
4 0
profi1.
04. 04. 2026 09.40
kak si brihten. mi ki plačujemo vinjete. saj jih vsi,ne samo nekateri . ti nikoli nič ne paše. če se ceste ne vzdržujejo so pripombe da kako slabe so. ko se jih pa popravlja je pa spet narobe. žal tako veliko popravilo brez oviranja prometa ni mogoće. ko si tak pameten,pa povej kako naj popravljajo ac da bodo lahko delali ti se boš pa neovirano vozil . bo treba malo strpnosti in razumevanja . bo pa potem vožnja bolj prijetna .
Odgovori
-3
0 3
Polkavalčekrokenrol
03. 04. 2026 19.42
Pridni,bomo potrpeli
Odgovori
+1
3 2
Delavec_Slo
03. 04. 2026 19.11
Spet, zdaj ko je pa 2m snega, se pa ne da!
Odgovori
+4
4 0
Še89sekund
03. 04. 2026 18.51
V hlevu tretjega sveta nič novega...
Odgovori
+4
5 1
V SHESHELJ
03. 04. 2026 18.34
Šokantno in ekskluzivno s strani DARS-a. Je to kaj novega?
Odgovori
+7
7 0
Uporabnik1908566
03. 04. 2026 18.32
...ali ALENKA BRATUŠEK še ni imela hišne preiskave, zelo čudno glede na obtožbe VUKOVIĆEVE.....v vsaki normalni državi bi morala biti že priprta zaradi suma begosumnosti...
Odgovori
+2
4 2
FlatyEric
03. 04. 2026 18.31
Svetovno!! Sem že pogrešal ta cijazenja v prejšnjem letu.
Odgovori
+2
2 0
Kimberley Echo
03. 04. 2026 18.10
A niste jamrali, da bo oz. da je največ prometa ta podaljšan vikend zaradi praznikov? Zakaj potem ravno ta vikend zapirate ceste?
Odgovori
+3
3 0
Colgate
03. 04. 2026 17.41
Peljite se čez Avstrijo od Salzburga do Graza. Poleti je isto polno gradbišč. Cesta od MB do LJ je močno obremenjena in zato se more ustrezno vzdrževati
Odgovori
+0
1 1
Hribovito2020
03. 04. 2026 17.11
Super
Odgovori
+1
1 0
natas999
03. 04. 2026 16.32
hvala alenka a to pomeni da bojo vinjete veljale še 6 mescev plus???
Odgovori
+7
7 0
Potouceni kramoh
03. 04. 2026 16.25
Letos gratis vinjeta in pumpe brez goriva.Pa mogoce dizel po 2,5eu.Lep pozdrav od Janeza
Odgovori
-2
3 5
Sl0venc
03. 04. 2026 15.58
Tako je to pri nas. Dela na cestah so takrat, ko je največ prometa.
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
03. 04. 2026 15.56
bodo vrste, če bo le gorivo...a bo?
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677