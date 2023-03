Dela na železniškem vozlišču Pragersko intenzivno tečejo

Ob novem podhodu so v uporabo že predali tudi 150 metrov dolg otočni peron, končana je tudi sanacija objekta signalno-varnostnih naprav, kjer so prenovili obstoječe prostore ter zgradili prizidek in garažo. Izvedli so že nadgradnjo okoli 70 odstotkov tirov in električne vozne mreže ter postavili 80 odstotkov protihrupnih ograj.

Trenutno so v zaključni fazi sanacijska dela na postajnem poslopju, končno podobo pa dobiva tudi novi cestni podvoz skozi Pragersko, kjer poteka še zadnje betoniranje temeljne plošče in sten kesona. Kot napovedujejo na direkciji, bo promet skozi podvoz pod gradbiščnimi pogoji vzpostavljen predvidoma v začetku junija.