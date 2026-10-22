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Slovenija

Dela opozicije ne bo na državno proslavo

Ljubljana, 22. 10. 2026 15.14 pred 1 uro 5 min branja 43

Avtor:
STA M.V.
Državna proslava ob dnevu samostojnosti

Svobodo, Levico in SD razburja vabilo na državno proslavo ob dnevu suverenosti in ob "35. obletnici osvoboditve Slovenije", kot da je bila Slovenija do oktobra 1991 okupirano ozemlje. V tem vidijo poskus novih delitev in nespoštovanje demokratične odločitve ljudi na plebiscitu. Na proslavi jih ne bo. V koaliciji si želijo proslave, ki bo "od vseh".

Letošnje osrednje praznovanje dneva suverenosti bo potekalo v Kopru, začelo se bo že dan pred praznikom, s predstavitvijo enot Slovenske vojske. V nedeljo pa bo državna proslava, na kateri bo slavnostni govornik premier Janez Janša. Slovenija bo z njo zaznamovala 35. obletnico osvoboditve, so pojasnili na današnji predstavitvi proslave.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil tiskovni predstavnik SV polkovnik Fedja Vraničar, bo v soboto in v nedeljo v Kopru približno 500 pripadnikov SV. Večina jih bo sodelovala na predstavitvah enot, opreme in oborožitve SV, v nedeljo pa bodo z različnimi enotami podprli državno proslavo.

Nedeljska slovesnost se bo tako začela z izstrelitvijo častnih salv iz šestih topov na Semedelski promenadi. V postroju bo sodelovalo 126 pripadnikov Slovenske vojske, bodo pa udeležbo na slovesnosti omogočili tudi kandidatom na temeljnem strokovnem vojaškem usposabljanju in rezervistom.

Prizorišče na Ukmarjevem trgu bosta zamejevali vojaški ladji Ankaran in Triglav 11, bodo pa praznik počastile tudi vojaške ladje zavezniških držav in preleti helikopterjev ter letal policije, Slovenske vojske in uprave za zaščito in reševanje, sodelovala bosta tudi dva italijanska lovca Eurofighter EF. Padalci SV bodo na prizorišče prinesli zastave zavezniških držav in Mestne občine Koper, je napovedal predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin. Na prizorišču bo na ogled tudi priložnostna razstava Muzeja slovenske osamosvojitve.

Dela opozicije ne bo

"Predpostavlja torej, da je bila Slovenija do oktobra 1991 okupirano ozemlje. To je nesprejemljivo deljenje in razdvajanje ljudi, kar je običajni modus operandi Janeza Janše in njegovih koalicij," so ob tem zapisali v Svobodi.

Zanje je to poimenovanje problematično predvsem iz dveh razlogov. Prvi je, da "praznikov ne moremo kar samovoljno preimenovati". Drugega pa vidijo v "potvarjanju zgodovine in poniževanju vseh generacij Slovenk in Slovencev, ki so se v preteklosti borili za svobodno, suvereno državo in v tem boju tudi zmagali".

"Slovenska osamosvojitev ni nastala v nekaj tednih leta 1991. Od ideje Zedinjene Slovenije naprej, prek taborov, skozi delovanje številnih intelektualcev in politikov na Dunaju in drugod, skozi prvo svetovno vojno, antifašizem in protinacizem, skozi doslednost in trdnost slovenskih politikov in intelektualcev v predvojni in povojni Jugoslaviji do civilnodružbenih in političnih gibanj v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je ta ideja rasla, se krepila in gradila temelje za osrednje dejanje. Ko smo bili leta 1991 sposobni izkoristiti zgodovinsko priložnost, smo stali na ramenih svojih prednikov," so v daljšem sporočilu za javnost zapisali v Svobodi. Zato se jim zdi še toliko bolj nesprejemljivo, da na proslavo niso povabili praporščakov Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Jelko Kacin je sicer na današnji novinarski konferenci dejal, so že junija govorili o tem, da se razglasitev samostojne države lahko počasti tudi na način, da imajo prapori, ki izhajajo iz nekega drugega obdobja, na vrhu simbol slovenske države, to je slovenski grb. "Borčevska organizacija na to ni hotela pristati in so potem vseeno sodelovali, tokrat pa gre za 35. obletnico osvoboditve Slovenije," je dejal in ob tem spomnil na aktivnosti JLA v vojni za Slovenijo in padle v njej. "Vse to se je zgodilo pod rdečo zvezdo, zato so bili tokrat povabljeni vsi prapori, razen tistih, ki nosijo simbol, pod katerim je JLA napadla Slovenijo," je povedal. Ob tem pa je dodal, da "to nima nobene zveze z borci, ki so bili individualno povabljeni".

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"V Svobodi globoko spoštujemo dosežke osamosvojitvene vojne in se dosledno priklanjamo njihovi zgodovinski prelomnosti. Ne moremo pa sprejeti nespoštovanja, ki ga vlada z nasilnim preimenovanjem praznika kaže do državljanov in do zgodovine. Na proslavo v Koper nas zato ne bo," so napovedali in dodali, da jih to izjemno žalosti. "A s svojo prisotnostjo ne želimo legitimirati nedržavniške in nedemokratične drže Janševe vlade," so pojasnili.

Prav tako na proslavo ne bo predstavnikov Levice. Sokoordinatorica Asta Vrečko je v današnji izjavi v DZ navedla, da v Sloveniji "nimamo praznika, na katerega vabijo". Dodala je, da prazniki niso namenjeni temu, da se ponovno razdvaja, tako jih po njenem mnenju razume izključno SDS. "In zdaj so si spet našli novo fronto, dan suverenosti, da že z vabilom na proslavo razdvajajo ljudi," je dejala. Prepričana je, da zato, da bodo tam na koncu "zgolj njihovi pristaši, navijači Janeza Janše in v njegovi stari maniri bo potekala revizija zgodovine".

Izpostavila je še, da v Levici državne proslave spoštujejo. "Spoštujemo našo državo in tudi praviloma se slovesnosti udeležujemo, ker s tem kažemo spoštovanje do države, do ljudi in tudi do naše preteklosti. Ampak ne bomo pa sodelovali v šovu Janeza Janše za poveličevanje njega in njegovih pajdašev, zato da bodo tam na novo pisali zgodovino," je pojasnila.

Asta Vrečko
Asta Vrečko
FOTO: Bobo

"Pred 35 leti se Slovenija ni osvobodila, temveč osamosvojila. Na podlagi demokratične volje ljudi, izražene na plebiscitu, je stopila na pot lastne države. Dan suverenosti pa obeležuje odhod zadnjega vojaka JLA z ozemlja Slovenije. Osvoboditev in osamosvojitev nista sopomenki, temveč pojma z različnim zgodovinskim pomenom," pa so zapisali v SD.

Menijo, da zgodovinskih dejstev in izrazov, s katerimi opisujemo nastanek lastne države, ne smemo prilagajati dnevni politiki. "Prav z doslednim in natančnim poimenovanjem dogodkov ohranjamo spoštovanje do zgodovine, demokratične odločitve ljudi na plebiscitu in vseh, ki so sodelovali pri nastanku samostojne Slovenije. Zato pričakujemo, da bodo tudi državne slovesnosti te zgodovinske mejnike obeleževale z ustrezno natančnostjo in dolžnim spoštovanjem," so zapisali v odzivu. V njem sicer bojkota proslave niso napovedali, so pa za STA potrdili, da na proslavi poslancev SD ne bo, saj so se opravičili.

V koaliciji danes vabila na proslavo niso vsebinsko komentirali. Poslanka Demokratov Mojca Žnidarič je dejala, da vabila še ni videla in težave ne pozna, "bi si pa želela, da so vsi prazniki od vseh in da jih praznujemo vsi".

Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Žakelj pa se je vsebinskemu komentarju izognil, češ da gre za vprašanje za vlado. Sam pa meni, da "je prav, da je praznovanje takšno, da se lahko vsi ljudje v Sloveniji poistovetijo s tem".

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DRŽAVNA PROSLAVA PRAPORŠČAKI OPOZICIJA

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KOMENTARJI43

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Naiven_od_rojstva
22. 10. 2026 17.09
Bolniki iz levega pola pravijo, da so bolani. Pa saj to vemo. In da ne obvladajo politične kulture, tudi to vemo. Nihče jih ne bo pogrešal
Odgovori
+1
1 0
mackon08
22. 10. 2026 17.03
Kakšna osvoboditev, okupacija janšistov leta 91.
Odgovori
-3
1 4
Smuuki
22. 10. 2026 17.05
Če si sr bin te razumem
Odgovori
-1
0 1
bublika
22. 10. 2026 17.02
pač ne gledaš...
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
22. 10. 2026 16.57
Kjer bodo vsi so napisali, ja pa sej zato ste pa tud vabilo dobil da lahko VSI pridejo da so VSI vabljeni. To je dan nase drzave in bolj nizkotno nebi mogl izpast, zanc desna vlada 100x bolj kot leva!!!
Odgovori
-3
0 3
bandit1
22. 10. 2026 16.55
Najprej se bo moral prebiti do Kopra čez Ravbarkomando, če bo z njim Vrtovec naj mu pokaže kako intezivno potekajo dela na AC pri Postojni. Razen če ne bo šel spet s Falconom kjer nič ne vidi in ne sliši. Pa spet problem s Portoroškega letallišča do Kopra bo spret rabu ene 2 uri.
Odgovori
+4
5 1
Albert Konečnik
22. 10. 2026 16.55
Glavni osamosvojitelji, ki se danes najbolj tolčejo po prsih, so se prestrašeni skrivali v kleteh Cankarjevega doma, nekaj jih je bilo celo proti, so pa strah in obup zalivali s potoki alkohola.
Odgovori
+3
5 2
rocknmetal
22. 10. 2026 16.52
A se nebi raje nehali ukvarjati s takimi neumnosti in se raje ukvarjali s socialnim, gospodarskim itd. stanjem v državi? Razmišljanje na nivoju vrtca
Odgovori
+5
5 0
deratizacija
22. 10. 2026 16.48
Janez Janša je očitno pozabil, da je bil perspektiven kader okupatorske oblasti.
Odgovori
+8
9 1
itsju
22. 10. 2026 16.47
Ljubljana je še danes okupirana od istih...
Odgovori
+0
5 5
kala 09
22. 10. 2026 16.43
Hvala bogu ,da jih ne bo. Pojdite v Paris tam so vaši idoli.
Odgovori
-2
7 9
miabi
22. 10. 2026 16.46
Slovenija ni od levih, ne od desnih sšloh pa ni Janševa.
Odgovori
+4
6 2
Smuuki
22. 10. 2026 17.07
Slovenija je od slovencev. Slovenci so nam omogočili da smo dedovali po njih. Ne razumem komu je v interesu slovenijo razprodati kar gledamo danes
Odgovori
0 0
Misika1967
22. 10. 2026 16.40
Kaj bodo peli
Odgovori
+5
5 0
DK48
22. 10. 2026 16.51
Thompson
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
22. 10. 2026 17.08
Zagotovo ne bandera rossa
Odgovori
0 0
Mirk
22. 10. 2026 16.40
To bo zbor domobrancev.
Odgovori
+5
9 4
Majzelj
22. 10. 2026 16.32
Z zastarelo ideologijo delitev na naše in vaše smo okupirani še danes.
Odgovori
+12
12 0
optimist11
22. 10. 2026 16.28
Janša, spomni se zakaj je moral umreti pilot helikopterja , slovenski državljan Mrljak.
Odgovori
+4
11 7
sivabrada
22. 10. 2026 16.50
Zato ker je letel tam kjer nebi smel.
Odgovori
-6
0 6
St. Gallen
22. 10. 2026 16.28
Slisana bo glasba Avsenik
Odgovori
+3
6 3
Podlesničar
22. 10. 2026 16.25
Desnuharji z vsemi sredstvi pozviajo k protestom...
Odgovori
-1
7 8
patroljub
22. 10. 2026 16.19
Vsi, ki smo dvignili puško leta 1991 dobro vemo kdo se je boril in kdo skrival pod Cankarjevim domom...
Odgovori
+16
20 4
St. Gallen
22. 10. 2026 16.27
Ne dviguj puske, upor nosi drugace
Odgovori
-5
1 6
JApajaDAja
22. 10. 2026 16.46
tito, glavni in edini na svetu, ki je premagal okupaterje je bivakiraj...kje....drvar-bunker. vis-bunker...po yu bunkerjev kot gob po dežju...za koga...za narod ali elito....? glavni strategi-voditelji upora iso na bojiščih
Odgovori
+1
2 1
Smuuki
22. 10. 2026 16.49
Si kdaj videl prvega ki vodi vojno na bojišču? Si kdaj videl dirrktorja na stroju? Si kdaj videl musarjevo v tovarni? Edino normalno je da je tisti ki vodi aktivnosti na skriti lokaciji. Veš kaj bi dali rusi če bi vedeli kje je brovdi, kje je zelenski? Če obglaviš vodjo si zmagal to vemo vsi
Odgovori
+0
2 2
Smuuki
22. 10. 2026 17.09
In kje se skriva putin ti veš?
Odgovori
0 0
Andrej 007
22. 10. 2026 16.13
Slovenija je bila do l.1991 res okupirana s strani Beograjskih oblasti in JNA in res je tudi da njihovih privržence in ostalih čebinarjev nihče ne bo pogrešal..
Odgovori
+0
11 11
SDS_je_poden
22. 10. 2026 16.19
Ti, enako kot Jufka, ne razumeš pomena besede okupacija. Glede na to, da so naši politiki soodločali o usodi bivše države, nismo bili prav nič okupirani.
Odgovori
+6
14 8
Omizje
22. 10. 2026 16.40
boš pogrešal pa še kàko ko boʻš moral cerkvi davek plačat
Odgovori
+2
4 2
Misika1967
22. 10. 2026 16.41
Pa ravno tak ti je PP
Odgovori
+2
2 0
borjac
22. 10. 2026 16.10
Kdaj pa bomo PRAZNOVALI proslavo ob dnevu suverenosti in ob "obletnico osvoboditve Slovenije , IZPOD IZRAELSKE OBLASTI".
Odgovori
+8
14 6
SDS_je_poden
22. 10. 2026 16.07
Leta 91 sem imel 10 let in spomnim se ponosa in tudi strahu v tistih poletnih dneh, ko se je pričela agresija. Moji bližnji so prijeli za orožje in šli branit našo komaj rojeno državo. Jufka se je pa skrival v kleti CD, sedaj bo pa pameten okoli dogajanja na terenu.
Odgovori
+6
14 8
Teofil
22. 10. 2026 16.27
Imel si 10 let,držal si kruh z marmelado in mama ti je brisala usta.Ko molčiš takrat največ poveš
Odgovori
-2
6 8
Misika1967
22. 10. 2026 16.42
Ja ampak je ostalobilo tocno tako kot je povedal. Kje si bil pa ti??
Odgovori
+4
4 0
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