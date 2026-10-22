Dela opozicije ne bo na državno proslavo

Letošnje osrednje praznovanje dneva suverenosti bo potekalo v Kopru, začelo se bo že dan pred praznikom, s predstavitvijo enot Slovenske vojske. V nedeljo pa bo državna proslava, na kateri bo slavnostni govornik premier Janez Janša. Slovenija bo z njo zaznamovala 35. obletnico osvoboditve, so pojasnili na današnji predstavitvi proslave. Kot je na novinarski konferenci pojasnil tiskovni predstavnik SV polkovnik Fedja Vraničar, bo v soboto in v nedeljo v Kopru približno 500 pripadnikov SV. Večina jih bo sodelovala na predstavitvah enot, opreme in oborožitve SV, v nedeljo pa bodo z različnimi enotami podprli državno proslavo. Nedeljska slovesnost se bo tako začela z izstrelitvijo častnih salv iz šestih topov na Semedelski promenadi. V postroju bo sodelovalo 126 pripadnikov Slovenske vojske, bodo pa udeležbo na slovesnosti omogočili tudi kandidatom na temeljnem strokovnem vojaškem usposabljanju in rezervistom. Prizorišče na Ukmarjevem trgu bosta zamejevali vojaški ladji Ankaran in Triglav 11, bodo pa praznik počastile tudi vojaške ladje zavezniških držav in preleti helikopterjev ter letal policije, Slovenske vojske in uprave za zaščito in reševanje, sodelovala bosta tudi dva italijanska lovca Eurofighter EF. Padalci SV bodo na prizorišče prinesli zastave zavezniških držav in Mestne občine Koper, je napovedal predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin. Na prizorišču bo na ogled tudi priložnostna razstava Muzeja slovenske osamosvojitve.

Dela opozicije ne bo

"Predpostavlja torej, da je bila Slovenija do oktobra 1991 okupirano ozemlje. To je nesprejemljivo deljenje in razdvajanje ljudi, kar je običajni modus operandi Janeza Janše in njegovih koalicij," so ob tem zapisali v Svobodi. Zanje je to poimenovanje problematično predvsem iz dveh razlogov. Prvi je, da "praznikov ne moremo kar samovoljno preimenovati". Drugega pa vidijo v "potvarjanju zgodovine in poniževanju vseh generacij Slovenk in Slovencev, ki so se v preteklosti borili za svobodno, suvereno državo in v tem boju tudi zmagali". "Slovenska osamosvojitev ni nastala v nekaj tednih leta 1991. Od ideje Zedinjene Slovenije naprej, prek taborov, skozi delovanje številnih intelektualcev in politikov na Dunaju in drugod, skozi prvo svetovno vojno, antifašizem in protinacizem, skozi doslednost in trdnost slovenskih politikov in intelektualcev v predvojni in povojni Jugoslaviji do civilnodružbenih in političnih gibanj v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je ta ideja rasla, se krepila in gradila temelje za osrednje dejanje. Ko smo bili leta 1991 sposobni izkoristiti zgodovinsko priložnost, smo stali na ramenih svojih prednikov," so v daljšem sporočilu za javnost zapisali v Svobodi. Zato se jim zdi še toliko bolj nesprejemljivo, da na proslavo niso povabili praporščakov Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Jelko Kacin je sicer na današnji novinarski konferenci dejal, so že junija govorili o tem, da se razglasitev samostojne države lahko počasti tudi na način, da imajo prapori, ki izhajajo iz nekega drugega obdobja, na vrhu simbol slovenske države, to je slovenski grb. "Borčevska organizacija na to ni hotela pristati in so potem vseeno sodelovali, tokrat pa gre za 35. obletnico osvoboditve Slovenije," je dejal in ob tem spomnil na aktivnosti JLA v vojni za Slovenijo in padle v njej. "Vse to se je zgodilo pod rdečo zvezdo, zato so bili tokrat povabljeni vsi prapori, razen tistih, ki nosijo simbol, pod katerim je JLA napadla Slovenijo," je povedal. Ob tem pa je dodal, da "to nima nobene zveze z borci, ki so bili individualno povabljeni".

"V Svobodi globoko spoštujemo dosežke osamosvojitvene vojne in se dosledno priklanjamo njihovi zgodovinski prelomnosti. Ne moremo pa sprejeti nespoštovanja, ki ga vlada z nasilnim preimenovanjem praznika kaže do državljanov in do zgodovine. Na proslavo v Koper nas zato ne bo," so napovedali in dodali, da jih to izjemno žalosti. "A s svojo prisotnostjo ne želimo legitimirati nedržavniške in nedemokratične drže Janševe vlade," so pojasnili. Prav tako na proslavo ne bo predstavnikov Levice. Sokoordinatorica Asta Vrečko je v današnji izjavi v DZ navedla, da v Sloveniji "nimamo praznika, na katerega vabijo". Dodala je, da prazniki niso namenjeni temu, da se ponovno razdvaja, tako jih po njenem mnenju razume izključno SDS. "In zdaj so si spet našli novo fronto, dan suverenosti, da že z vabilom na proslavo razdvajajo ljudi," je dejala. Prepričana je, da zato, da bodo tam na koncu "zgolj njihovi pristaši, navijači Janeza Janše in v njegovi stari maniri bo potekala revizija zgodovine". Izpostavila je še, da v Levici državne proslave spoštujejo. "Spoštujemo našo državo in tudi praviloma se slovesnosti udeležujemo, ker s tem kažemo spoštovanje do države, do ljudi in tudi do naše preteklosti. Ampak ne bomo pa sodelovali v šovu Janeza Janše za poveličevanje njega in njegovih pajdašev, zato da bodo tam na novo pisali zgodovino," je pojasnila.

Asta Vrečko FOTO: Bobo