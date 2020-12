'Delam štiri ure, obravnavajo pa me, kot da delam osem ur'

Na Facebooku se je pojavil zapis mamice podjetnice, ki ponuja varstvo otrok. Kot opisuje, se je znašla v hudih težavah, ki najverjetneje pestijo vse podjetnice, ki so bile lani na porodniškem dopustu, letos pa delajo skrajšani delovni čas zaradi varstva otrok. "Naj poudarim, da se ekstremno trudim, da bi podjetje vsaj približno normalno delovalo še naprej in ne bi bila odvisna od kakršne koli pomoči, pa vendar imam zgolj storitveno dejavnost in nas je covid-19 izredno prizadel,"je zapisala.

Pojasnila je, da je morala spomladi zaradi vladnih ukrepov prenehati s svojo dejavnostjo varovanja otrok, vlada pa je ponudila pomoč, če so dohodki padli vsaj za 10 odstotkov. Ker je izpolnjevala pogoje, se je prijavila na razpis. "Mamice, ki smo bile lansko leto na porodniški, smo po trenutnem tolmačenju zakona obravnavane, kot da smo v letu 2019 delale 8-urni delovnik, sploh če je naše podjetje delovalo naprej. Tukaj pa sedaj nastopi naš specifični problem. Ker imamo v letu 2020 polovični delovnik, nas obravnavajo, kot da smo imele dvojni zaslužek. Njihovo tolmačenje zakona gre namreč nekako tako: če si v 4 urah naredil toliko in toliko prometa, bi ga v 8 urah pač enkrat več!" pojasnjuje.

Na takšen način, pravi, so vse mamice, ki so bile lani na porodniškem dopustu, letos pa delajo polovični delovni čas zaradi starševstva, praktično niso upravičene do pomoči. "Podala bom primer (vse številke so izmišljene). Če je vaše podjetje lansko leto zaslužilo 30.000 evrov, bi morala mamica letos zaslužiti 13.000, da bi bila upravičena do pomoči v prvem paketu, saj si to tolmačijo, kot da si jih zaslužil 26.000! V drugem paketu pa lahko mamica zasluži 12.000 in si to tolmačijo, kot da je zaslužila 24.000 evrov,"opisuje.

"Najverjetneje vam je jasno, da to ni mogoče. Tako vsi starši nismo upravičeni do pomoči, kljub temu da nam je država zapovedala zaprtje. Najbrž je vsem jasno, da za številkami stojijo plače, najemnine, stroški–in tako naprej žal ne gre več," dodaja. Hkrati je poudarila, da ne sedi križem rok in samo čaka na pomoč, ampak aktivno rešuje nastalo situacijo, a vendar pomoč zdaj, ko je vlada ponovno odredila zaprtje storitvenih dejavnosti, krvavo potrebuje.