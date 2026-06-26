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'Delamo 10 ur brez klime, v avtobusih je več kot 30 stopinj'

Maribor, 26. 06. 2026 19.43 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Mojca Hanžič
Marprom bus

Od 8 do 10 ur za volanom brez klime. To so pogoji, v katerih, kot so nas opozorili, delajo nekateri vozniki mariborskega mestnega avtobusnega prometa. Pokvarjenih klimatskih naprav vodstvo ne želi popraviti, pravijo in se sprašujejo, kaj če vozniku postane slabo? Ali pa če omedli kateri od potnikov? Kdo bo odgovarjal? To je ena velika sramota, so pripovedovali potniki.

Na avtobusni postaji pri Slaviji skoraj ni potnika, ki ne bi imel pripomb na mestne avtobuse. Mnogi opozarjajo predvsem na nevzdržne razmere v času visokih temperatur.

"O, ne govorite, to je katastrofa," je o mestnih avtobusih dejal eden od potnikov. Drugi je opisal nenavadno izkušnjo: "V enki je bilo celo gretje prižgano. Bilo je tako vroče, da se ni dalo zdržati."

Če so razmere neprijetne za potnike, so še težje za voznike, ki za volanom pogosto preživijo več ur na dan. Eden izmed voznikov, ki zaradi strahu pred izgubo službe ni želel razkriti identitete, opozarja, da so delovni pogoji nevzdržni.

"Delamo povprečno od 8 do 10 ur, klimatske naprave ne delujejo, temperatura v avtobusih je od 30 do 40 stopinj," je povedal.

Po njegovih besedah imajo avtobusi sicer klimatske naprave, vendar te pogosto ne delujejo. Vodstvo podjetja Marprom naj bi bilo s težavami seznanjeno že več mesecev.

"Na to opozarjamo že od zgodnje pomladi, a odziva ni," pravi voznik.

Še več: imeli naj bi celo navodila, da morajo v novejših električnih avtobusih zaradi varčevanja z baterijo delujoče klime občasno ugasniti.

"Pri električnih avtobusih nas vodstvo poziva, da klimatske naprave ugašamo, sicer baterija ne zdrži do konca izmene," opozarja sogovornik.

Nad razmerami so ogorčeni tudi potniki. "Šoferji so nori, da to zdržijo. Jaz v takih pogojih ne bi mogla delati," je povedala ena izmed potnic. "Odgovorni so krivi," pravi druga.

V podjetju Marprom danes pred kamero niso stopili, saj so na kolektivnem dopustu. V pisnem odgovoru so pojasnili, da so vsa vozila opremljena s klimatskimi napravami in da njihovo delovanje sproti spremljajo in servisirajo. Ob tem priznavajo, da lahko občasno pride do tehničnih težav, v takšnih primerih pa avtobus po njihovih navedbah nadomestijo z drugim vozilom.

Odgovorili so tudi, da voznikom električnih avtobusov nikoli ne naročajo, da morajo ugašati klimo samo zato, da bi privarčevali pri bateriji.

Po naših informacijah so vozniki zaradi razmer, v katerih delajo, že obvestili tudi pristojni inšpektorat za delo.

Maribor Marprom javni prevoz vročinski val

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KOMENTARJI6

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konec_oderuških_davkov
26. 06. 2026 20.50
to je lažna novica, v letu 2026 so povsod že klime
Odgovori
0 0
TheJuniKorn
26. 06. 2026 20.49
To je dizaster!
Odgovori
0 0
Racional-ec
26. 06. 2026 20.46
Skp je treba stopt in v celoti 3 dni ostt doma…se prosil bi jih, da pridejo in povejo kaj zelijo.
Odgovori
0 0
Peni Stojanović
26. 06. 2026 20.35
to pa ni kul
Odgovori
+2
2 0
ArkaMast
26. 06. 2026 20.24
Bojo kmalu vozili ljudje, ki prenesejo vročino. Kot Woltovci. Zunaj 30+ oni pa s tisto škatlo na rami pa gasa po soncu pa naj bo kakršna ura če bt.
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+2
4 2
96bimBo
26. 06. 2026 19.52
Naj stavkajo.
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+2
4 2
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