'Delamo v razmerah, ko moramo hkrati obravnavati štiri bolnike'

Številni, ki ostanejo brez osebnega zdravnika, to ugotovijo šele takrat, ko že potrebujejo zdravniško pomoč. Pred nekaj tedni so brez dolgoletne zdravnice ostali pacienti Zdravstvenega doma Malečnik.

"Kot sem jaz razumela, zaradi izgorelosti vrača koncesijo. In to me je zelo razžalostilo, ker je dr. Darja Belec predvsem ena srčna zdravnica, bila je moja osebna zdravnica od samega začetka, empatična," pravi njena pacientka Barbara.

Zdravniki javni sistem zapuščajo, ker so izgoreli in preobremenjeni, vse pogosteje tudi tarče verbalnega nasilja, ker so pacienti prestrašeni in negotovi. Mladi pa se za poklic družinskega zdravnika ne odločajo. Tako razmere slikovito opisujejo družinski zdravniki, ki so pristojne javno pozvali, naj čim prej ukrepajo.

"Trenutno delamo v razmerah, ko je treba tako rekoč hkrati obravnavati štiri paciente. Enega, ki ga imaš pred sabo, enega na telefonu, enega, ki pričakuje odgovor takoj na elektronsko pošto, in enega, ki trka ali celo razbija po vratih," pravi Aleksander Stepanović, zdravnik v ZD Škofja Loka in predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine Slovenije.