Delati po zakonu o stavki ali slediti odloku, ki ga je pripravilo ministrstvo?

V Slovenj Gradcu naj bi šli zdravniki tako daleč, da celo razmišljajo o prekinitvi delovnih razmerij, je danes dejal predsednik sindikata Fides. "V takih razmerah enostavno ne zmorejo več," je dejal predsednik Fidesa Damjan Polh.

Direktor bolnišnice, ki je tudi danes sestankoval s stavkovnim zborom, pa pravi, da o tem nič ne ve in da te možnosti tudi nihče ni omenjal. "To me preseneča, ravno danes zjutraj sem bil na zboru zdravnikov ob 8. uri, konstruktivna razprava je trajala eno uro," je dejal Janez Lavre. Pogovarjali so se predvsem o tem, kako naj se organizirajo v času, ko je 70 odstotkov zdravnikov umaknilo soglasja za nadurno delo.

"Kar se tiče oddelka za interno medicino sta dnevno ena do dve ambulanti, prej so bile štiri do pet, potem se izvaja približno 40 odstotkov operativnega programa in pa polovičen program na področju ortopedije, abdominalne kirurgije, urologije in pa ginekologije in porodništva, kjer dispanzerske dejavnosti ne izvajamo," je dodal.