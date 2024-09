Delavci Cimosa stavkali: 'Tako, kot je zdaj, že dolgo ni bilo'

Predstavniki stavkajočih delavcev so danes pred začetkom stavke v izjavi medijem ponovili zahteve, ki so jih naslovili na vodstvo podjetja. Poleg izenačitve najnižjih osnovnih plač z zneskom minimalne plače sorazmerno s tem zahtevajo tudi zvišanje vseh ostalih osnovnih plač, ovrednotenje delovnih mest in prerazporejanje delovnega časa skladno z zakonodajo.

Kot je v izjavi medijem spomnil predstavnik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) Žarko Martič, je današnja opozorilna stavka, ki je bila napovedana že marca, a so jo zamrznili, rezultat neuspešnih pogajanj o zvišanju plač v zadnjih mesecih. "Dogovorili smo se, da bo delovna skupina pripravila izračune. Dali smo ji tri mesece časa, a po tem obdobju ni bilo nobenega odgovora," je dejal. Dodal je, da jim je vodstvo zaradi zahtev glede višjih plač odpovedalo tudi podjetniško kolektivno pogodbo.

Spregovoril je tudi o težavah v podjetju glede pridobivanja novih naročil. "Dela se samo to, kar je ostalo na zalogo, novih projektov že sedem let ni," je dejal ter opozoril tudi na prodajo in selitev delovnih strojev podjetja v Bosno in Hercegovino ter Srbijo.

Ob tem je okrcal tudi lastnika družbe, nemški finančni sklad Mutares, pod okriljem katerega so se po njegovih besedah v zadnjih dveh letih razmere le še poslabšale. "Tako, kot je zdaj, že dolgo ni bilo," je posvaril. Po njegovih zagotovilih sicer delavci plače prejemajo redno, informacije, ki so zaokrožile v medijih glede insolventnosti Cimosa, pa ni želel komentirati.