Delavci Darsa pogosto izpostavljeni naletom

Minuli torek je pri Tepanjah pijani voznik na avtocesti do smrti povozil delavca Darsa, ki je na odstavnem pasu opravljal vzdrževalna dela. Med delom smo pogosto izpostavljeni, naleti na Darsove vzdrževalce niso redkost, pripovedujejo njegovi sodelavci. V večini primerov vozniki med vožnjo uporabljajo telefone ali pa so tako utrujeni, da spregledajo signalizacijo, ki jih opozarja na zaporo ceste. Delavci pa so pogosto tudi tarča zmerljivk nestrpnih voznikov.

Da jih je tragična izguba sodelavca hudo pretresla, pripoveduje vzdrževalec Aleš Jelen . Kot pravi, predvsem zato, ker je bil pred 15 leti tudi sam udeležen v hudi prometni nesreči na avtocesti, ki bi ga lahko stala življenja. "S tempomatom in telefonom v roki je priletel v nas. Bili smo trije fantje. Jaz sem jo, bom rekel, najslabše odnesel. Gasilska brigada je prišla, so me rezali ven iz avtomobila. Zbudil sem se v kliničnem centru," pripoveduje.

Trenutek neprevidnosti, najpogosteje pa uporaba mobilnega telefona ali huda utrujenost voznikov. Veliko pogosteje, kot bi si morda mislili, pripovedujejo v sindikatu. Na avtocestah nastradajo prav zaposleni. Vodja nadzornega centra Dars in predsednik Sindikata delavcev avtoceste Mitja Stojnšek opozarja: "Je pa teh dogodkov kar precej. Pogosto se zaletijo v naše varnostne sisteme. V te prikolice, naletne vrhove, varovalno ograjo."

"Neupoštevanje signalizacije, neupoštevanje varnostne razdalje. Dnevno se srečujemo s tem," dodaja Jelen.

O tem, kako vozniki ne upoštevajo signalizacije, kažejo tudi posnetki, na katerih Jelen na avtocesti avtomobile zaman preusmerja na levi pas, pa čeprav je jasno postavljena signalizacija, ki opozarja, da na desnem pasu opravljajo meritve. Jelen mora tako zbežati pred tovornjakom, ki se mu za las izogne.

Stojnšek razočarano dodaja: "Žal vozniki tega ne upoštevajo in spravljajo sebe, še posebej pa nas zaposlene, v nevarnost, ker smo pač tam kot nek udeleženec." Da bi preprečili zamaške in popoln prometni kolaps, za enostavnejša dela običajno zapirajo le manjše dele ceste. S tem se izpostavljajo neprevidnim voznikom.

Inštruktor in vodja AMZS Šole vožnje Manuel Pungertnik: "Po vsej verjetnosti ni biti prijetno nekje na vozišču, mimo tebe pa se pripelje avto s 130 km na uro. Že 80 km na uro je dovolj, zato ker okrog njih ni neke kovinske kletke, ni nekih zračnih blazin in ni nekega varovala, ampak so sami."

Zaposleni sicer pravijo, da so že vajeni razmer na avtocestah, prav tako opozarjajo, da so pri voznikih izjemno nepriljubljeni. Nervozni vozniki jim trobijo, kažejo sredince, nanje vpijejo in jih žalijo, pa čeprav so samo ljudje, ki poskušajo opravljati svoje delo.