Delavci na prostem na udaru vročine: potrebne so spremembe

Izpostavil je, da je ob preveliki izpostavljenosti toplotno neugodnem okolju, za delo potrebnega več časa oziroma več delavcev, prav tako so povečane možnosti in verjetnosti za delovno poškodbo.

Na udaru je sicer široka paleta delavcev. Ob gradbenih tudi zaposleni v predelovalni dejavnosti, izpostavil je zdravstvene domove in domove za starejše, kjer se pogosto grejejo in hladijo s klimatskimi napravami, zaradi česar prihaja do t.i. sindoma "bolne stavbe", kar se odraža z draženjem sluznice in kroničnim stresom. Izpostavil je tudi promet, ker se voznikom pokvarijo klimatske naprave, ki včasih niso redno vzdrževane, in vse druge poklice, ki delo opravljajo ne glede na to, ali sije sonce ali piha veter.

Pri nas temperatura na delovnem mestu v notranjosti sicer ne sme presegati 28 stopinj Celzija. "Na zunanjih deloviščih je pa lahko tudi 40 ali 50 plus," je jasen Volf, ki pravi, da je to hiba, na katero opozarjajo v sindikatu. Kot pravi, je vse bolj jasno, da dostojno plačilo za delo ni edina težava, s katero se soočajo delavci, ampak je to čedalje bolj tudi zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Ocenil je, da bi bile potrebne zakonodajne spremembe, ki bi bolje zaščitile delavce na prostem.

Delavci s terena namreč poročajo, da čeprav delodajalci trdijo, da so delavci zanje najpomembnejši, je v praksi drugače, saj številni delodajalci lovijo roke in dobičke, pri tem pa pozabijo na dobrobit delavcev.

A situacija bo zaradi klimatskih sprememb vse bolj zahtevna. Volf pravi, da je "tisto, kar govorijo delodajalci, potrebno spraviti v prakso" - da bo torej delavec največje bogastvo delodajalca in bo imel zdravo in varno delovno okolje - pa naj bo to v zaprtih prostorih ali na prostem.