'Delavci neradi o tem govorijo, delodajalci pa se ne zavedajo problema'

Zaposleni odrasli preživijo na delovnem mestu več časa, kot ga porabijo za katero koli drugo dejavnost v svojem življenju. In medtem ko je zaposlitev na splošno pozitivna za duševno zdravje, saj posamezniku omogoča preživetje, finančno varnost in tudi uresničevanje osebnih ciljev in poslanstva, pa je pogosto lahko tudi vir stresa in duševnih stisk. Kako prepoznati, da se nekdo spopada z duševno stisko na delovnem mestu in kako ukrepati?

"Eno tretjino dohodka je delodajalec želel plačevati na roko, da je sam plačeval manj prispevkov. Do zaposlenih je bil lahko zelo nespoštljiv, obrekljiv, eno sodelavko je celo nosečo odpustil."

To je le ena od mnogih resničnih mikrozgodb, ki so jih zbrali v okviru raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o duševnih stiskah na delovnem mestu. Zgodba razkriva kar nekaj dejavnikov, ki lahko zaposlenim povzročajo duševne stiske. Med njimi je vsekakor tudi nepošteno oziroma premajhno plačilo. "To je eden od psiho-socialnih dejavnikov tveganja: sistem nagrajevanja. Če ima delavec občutek, da je v svoje delo vložil več truda, kot je bil potem za to plačan, začne razvijati občutke stresa," pojasnjuje Maja Petrovič Šteblaj, podpredsednica Združenja Medicine dela prometa in športa.

Dobra tretjina slovenskih delavcev poroča o izpostavljenosti škodljivim tveganjem za duševno zdravje. FOTO: Shutterstock icon-expand

Po podatkih Eurostata je leta 2020 malo manj kot polovica zaposlenih v EU (44,6 odstotka) v starostni skupini 15–64 let poročala, da so pri delu izpostavljeni škodljivim tveganjem za svoje duševno zdravje. Med slovenskimi zaposlenimi je bilo takšnih dobra tretjina oziroma 35,8 odstotka zaposlenih, so izpostavili na NIJZ.

"V enem izmed pogovorov, ko sem izrazil, da sem že nekoliko utrujen (po cca petih mesecih), saj delam tudi do 14 ur na dan, mi je direktor brez težav povedal, da jaz 14-urnega delovnika še nisem imel v življenju – da ga 'še nisem videl'."

V tej mikrozgodbi lahko zaznamo preobremenjenost, izčrpavanje delavcev in nerazumevajoč odnos delodajalca do stiske zaposlenega. V tako nezdravem delovnem okolju lahko tudi najbolj zdravi zaposleni telesno in duševno trpijo. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) v raziskavi ugotavlja, da je 51 odstotkov anketiranih izpostavljenih močnim časovnim pritiskom in preobilici dela, na ravni EU pa 46 odstotkov. 22 odstotkov anketiranih poroča o slabi komunikaciji in sodelovanju v organizaciji, na ravni EU pa 26 odstotkov. O pomanjkanju avtonomije ali vpliva na tempo dela ali delovni proces poroča 18 odstotkov, o nasilju ali verbalni zlorabi s strani tretjih oseb 14 odstotkov, o nadlegovanju in trpičenju pa poroča devet odstotkov anketiranih. Kako prepoznati duševno stisko pri zaposlenem? Duševnega zdravja se še vedno drži stigma, opozarja Petrovič Šteblajeva. "Delavci neradi o tem govorijo, delodajalci pa se ne zavedajo problema. Pogosto izpostavljajo problematičnega delavca, lahko je pa za to problematiko bolezen," meni. Mnogi se na delovnem mestu slabo počutijo in doživljajo številne duševne stiske, pogosto se soočajo tudi z epizodami depresije in tesnobe. To pa lahko negativno vpliva na njihovo produktivnost.

Stres na delovnem mestu FOTO: Shutterstock icon-expand

Na katere znake moramo biti pozorni, ki lahko nakazujejo, da ima zaposleni duševno stisko? "Pri osebi se spremeni mišljenje, vedenje in funkcioniranje. Delavec lahko začne negativno razmišljati, spremeni se obnašanje, lahko postane agresiven, pogosteje odhaja na cigaret, lahko si začne grizti nohte. Skratka, njegovo vedenje se spremeni. Začne zamujati v službo, lahko ni več tako urejen, kot je bil v preteklosti. Spremeni pa se tudi funkcioniranje, lahko opazi težavo pri koncentraciji, spominu, težje opravlja naloge, ki jih je prej z lahkoto reševal. In delodajalec je prvi, ki lahko te spremembe zazna. Zato je tudi delodajalec tisti, ki bi moral prvi odreagirati," je prepričana Ditka Vidmar, vodja skupine za duševno zdravje aktivnih na trgu dela pri Nacionalnem programu duševnega zdravja (Program Mira, NIJZ).

"Patronažna medicinska sestra je zaradi težav po preboleli bolezni covid-19 imela kar nekaj težav z dihanjem. Težje je opravljala terensko delo, fizično je zmogla manj, težko je hodila po stopnicah. Dlje časa o težavah ni želela spregovoriti. Bila je v hudi stiski in telesno izčrpana. Sodelavke in vodstvo ustanove so se povezali in organizirali delo ter postopke tako, da je bila patronažna medicinska sestra razbremenjena."

Kakšen je trend glede duševnih stisk pri zaposlenih, težko govorimo, saj konkretnih primerljivih podatkov o tem ni. Lahko pa izhajamo iz podatkov o bolniškem staležu. "Glede na to, da bolniški stalež zaradi težav z duševnim zdravjem narašča, se pričakuje, da imajo delavci na tem področju kar nekaj težav," pravi Petrovič Šteblajeva. To sicer lahko pripišemo tudi dejstvu, da tako zdravstveni delavci kot sami zaposleni duševne težave vse bolje prepoznavajo.

Čas je, da damo prednost duševnemu zdravju na delovnem mestu. To je slogan letošnjega svetovnega dneva duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra.