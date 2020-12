Delavci podjetja A&E Europe s stavko opozorili na nezadovoljstvo

Podpredsednik Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) Ažnoh je povedal, da so zaradi epidemije nekaj mesecev čakali na izvedbo stavke, saj so z aktivnostmi začeli že lani, ko so vodstvu podjetja in lastnikom poslali predlog podjetniške kolektivne pogodbe. Z njo želijo zvišati plače in izboljšati pogoje zaposlenih.

"Sindikat do danes s podjetjem ni uspel dogovoriti niti pogojev dela sindikata, ki je bil udeležen tudi pri ustanavljanju sveta delavcev. Z vodstvom podjetja pa tudi ta v letu dni obstoja ni uspel skleniti nobenega dogovora," je pojasnil Ažnoh in dodal, da so poskuse socialnega dialoga pripeljali tako daleč, da drugega izhoda kot stavke nimajo več.

Vodstvo podjetja so jeseni pozvali k izplačilu 13. plače, a so skušali z delavci po Ažnohovih besedah manipulirati, da je 13. plača ali božičnica eno in isto, vendar je slednja obdavčena. Vse skupaj je bil povod, da je stavkovni odbor kljub epidemiji začel z nadaljnjimi postopki in sredi decembra napovedal stavko.

Kot pravi predstavnik zaposlenih, imajo ti absurdno nizke plače, nekateri celo 518 evrov bruto, s katero so, kljub temu da imajo delo, reveži, kar se v Sloveniji ne bi smelo dogajati. Tudi božičnica v višini 250 evrov je po njihovem zaradi dela v epidemiji in dobrih poslovnih rezultatov prenizka.

Upanje na boljšo komunikacijo s slovenskim vodstvom

Ameriški lastniki so jim vendarle obljubili, da naj bi takoj po novem letu začeli s pogajanji, če ne bo posluha, pa so za 15. januar že napovedali celodnevno stavko. V primeru, da jim ne uspe doseči svojega, bodo konec meseca začeli stavkati do izpolnitve ciljev. Upanje polagajo tudi v to, da bodo od novega leta dobili novo, slovensko vodstvo podjetja, zato bo morda komunikacija nekoliko boljša.

Podjetje je v času prvega vala stalo, na čakanju je bilo 90 odstotkov delavcev, saj so izkoristili možnost subvencije, v drugem valu pa proizvodnja teče, v nekoliko zmanjšanem obsegu tudi med temi prazniki.