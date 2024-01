Delavci začeli podirati del nadvoza, zjutraj brez večjih zastojev

Vozniki so očitno upoštevali opozorila pristojnih, naj v času del v največji meri za prihod v prestolnico uporabljajo javna prevozna sredstva. Ob tem so številni še na podaljšanih novoletnih počitnicah, marsikdo pa se je zagotovo odločil za delo od doma. Za boljšo pretočnost skrbijo dodatni policisti, prav tako sodelujejo mestni redarji in ostale ljubljanske službe.

Ljubljanski župan Zoran Janković sicer pričakuje, da bo življenje okrog železniške postaje v prihodnjih dveh letih in pol izjemno težko in pestro. "Ocenjujem, da bo na tem delu prometna konica praktično ves svetli del dneva. Bomo videli, mogoče pa nas čaka presenečenje in bomo spoštovali navodila ter se poskušali izogibati temu delu mesta," je dejal na sredini novinarski konferenci.