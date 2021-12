Delavci pošte v teh dneh še dodatno obremenjeni, količine pošte kar dvajsetkrat večje

Med najbolj zaposlenimi v tem predprazničnem času so zagotovo uslužbenci pošte. Količine pisemskih pošiljk so namreč dvajsetkrat večje kot običajno. Največ voščil pošljemo prav v tednu pred božičnimi prazniki, čeprav število klasičnih voščilnic na račun elektronskih iz leta v leto pada. Okrepljene ekipe delajo noč in dan, da bi vsa voščila pravočasno prispela do naslovnikov.