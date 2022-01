Delavci rudarstva razočarani: Gre za nepremišljeno politično odločitev

"Vlada je samostojno sprejela politično odločitev, da se v Sloveniji premog preneha odkopavati čez slabih 11 let, hkrati pa ni ponudila nobene rešitve," so kritični v SDRES.

"Po letih negotovosti in zavajanj glede izhoda iz premogovništva leta 2054 je sedaj letnica postavljena na 2033 z možnostjo zamika. Skrbi predvsem to, da gre za popolnoma politično odločitev, iz katere smo bili knapi v celoti izključeni," so danes zapisali v sindikatu.

Po njihovem mnenju se z zakonom, ki bo pravna podlaga za zaprtje premogovnika, zamuja vsaj pet let. Spomnili so, da so v SDRES že leta 2018 podali stavkovno zahtevo glede vključevanja zaposlenih v izhodne strategije. "Na žalost pa smo tudi ob podpori Sindikata premogovnika Velenje, ki je tedaj trdil, da to ni predmet pogajanj med delodajalcem in zaposlenimi, sedaj zaposleni prepuščeni na milost in nemilost političnim ter ostalim interesom," so zapisali.

Nezadovoljni so tudi zaradi izjav vodstva Premogovnika Velenje, saj po njihovem mnenju lepe, a prazne besede o izkoriščanju znanj in novih možnostih skozi investicije s pomočjo evropskih sredstev ne morejo nuditi optimizma glede njihove negotove prihodnosti. "Dodatno naš dvom v rešitve krepi tudi dejstvo, da poslovodstvo še danes ne zmore zagotoviti ustreznih delovnih mest za invalide," so dodali.

"Vlada je samostojno sprejela politično odločitev, da se v Sloveniji premog preneha odkopavati čez slabih 11 let, hkrati pa ni ponudila nobene rešitve, kakšna dela bodo zaposleni opravljali po letu 2033, kako bo Slovenija poskrbela za izpad premoga oziroma s čim bo nadomestila tretjino proizvedene električne energije ter kako se bo nadomestil izpad toplotne energije za gospodinjstva, zavode in gospodarstvo Šaleške doline, ki sedaj skoraj 100-odstotno temelji na premogu," so kritični v sporočilu.

Prepričani so, da je to nestrokovno in nepremišljeno. Pri tem so opozorili, da bomo pri zapiranju Premogovnika Velenje ter prestrukturiranju Termoelektrarne Šoštanj in Šaleške regije gotovo priča novim korupcijskim aferam, ki bodo prizadele zaposlene in prebivalce Šaleške doline ter Slovenije.

V Šaleški dolini so sprejem strategije pozdravili in ob tem izpostavili, da je dolina pred izzivom, da skupaj z državo izvede pravičen prehod na način, ki ne bo boleč za prebivalce in bo omogočil kakovosten razvoj doline. Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje pa sta dejala, da zelena transformacija predstavlja zahtevno in odgovorno nalogo ter da v podjetjih že pripravljajo strokovna izhodišča in sodelujejo z relevantnimi deležniki.

Predsednik Sindikata premogovnika Velenje Simon Lamot in predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar sta izpostavila, da omenjene strategije ne sprejemata, zato bodo uporabili vsa pravna sredstva in ostale oblike sindikalnega delovanja, da zaradi odločitve države Slovenije o predčasnem izstopu iz premoga leta 2033 zaščitijo ekonomske in socialne pravice svojih članov.

V sindikatih ocenjujejo, da ni zagotovila politike, da nihče izmed zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje in Termoelektrarni Šoštanj (Teš) ne bo ostal brez zaposlitve oz. socialne varnosti. Prav tako ni jasno postavljenih mejnikov, odgovornih oseb in ukrepov, če cilji iz strategije ne bodo doseženi, niso navedeni niti primeri, na kakšen način se bodo reševali morebitno presežni delovni invalidi, ni niti pravočasno predvidenih dovolj ustreznih nadomestnih delovnih mest, ki bi zagotavljala primerljiv življenjski standard.

Prav tako po ocenah omenjenih sindikalistov niso zagotovljena sredstva za izvedbo socialnih programov, predvideno obdobje za izstop iz premoga pa je bistveno prekratko. Lamot je za petek napovedal sejo izvršilnega odbora sindikata, na kateri bodo sprejeli nadaljnje korake glede omenjene strategije.

Vlada je sicer nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda sprejela pretekli teden. Strategija določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije.