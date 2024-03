Delavci Salonita Anhovo in domačini na nasprotnih bregovih

Dan pred tretjo obravnavo novele zakona o varstvu okolja v parlamentu je ozračje v Kanalski dolini napeto kot struna. Po drugem shodu delavcev Salonita Anhovo pretekli četrtek, je v petek osem lokalnih društev, ki so sofinancirana s strani cementarne, predstavilo svoje nestrinjanje z novelo v imenu svojih članov.

Danes so glas dvignili člani teh društev, rekoč: Ne govorijo v našem imenu. "Nihče nas ni seznanil in to je čista laž," trdi Helena Markič, članica Društva upokojencev Deskle. Vodstvo društva jih je tako izrabilo za politično propagando, pojasni in vidno ganjena našteje pet sorodnikov, ki so v srednjih letih umrli zaradi azbesta ali raka. "Jaz sem delala v ambulanti in ko grem na pokopališču, ko bereš po grobovih in se ti začnejo slikati pred očmi ti pokojni, ti je groza. Posledica te proizvodnje je genocid v naših krajih."

Tudi sama ima azbestozo, zato poudari, da ji je še kako pomembno, kaj prihaja iz Salonitovih dimnikov. Novela zahteva strožje in pogostejše meritve emisij. Mejne vrednosti emisij morajo biti vsaj tako stroge, kot so pri sežigu odpadkov. Milovan Berlot je 20 let delal v tamkajšnjem kamnolomu. Trenutnim meritvam podjetja ne zaupa. "Ni govora, jaz sem tam delal in ne zaupam. Tista poročila, ki jih oni dajo, so neresnična. Jaz imam streho doma ali pa poglejte strehe, poslikajte po dolini, vse so črne sedaj."

Vsi skupaj bi morali predvsem misliti na prihodnost naših otrok, je poudarila pobudnica tiskovne konference. "Žalostno je, da nas kapital, in to tuji kapital, na tak način razdvaja," pravi domačinka Alenka Gololičič.

Razkol pa je vse večji: delavci Salonita namreč v torek ponovno pripravljajo protestni shod na Trgu republike.