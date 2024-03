V Soški dolini z aplavzom proslavili potrditev zakona o varstvu okolja

"Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 68 in nihče proti. Ugotavljam, da je zakon sprejet," so bile besede, s katerimi je bila sprejeta novela zakona o varstvu okolja. Z aplavzom in objemi so domačini in podporniki zakona v četrtek proslavili več kot 10 let truda, razlaga Mateja Sattler, predstavnica društva Eko Anhovo: "Nam bo to prineslo veliko olajšanje, saj se trenutno dogaja, da se prekoračitve dogajajo ves čas in mi za njih ne vemo."

Medtem pa v Salonitu Anhovo vlada bolj klavrno vzdušje. "Lahko rečem, da nam je država obrnila hrbet, in zdi se, da zaposleni v Salonitu nismo pomembni za državo," komentira Tereza Pahor iz sveta delavcev Salonita Anhovo. Na kocki so naša delovna mesta, so prepričani zaposleni, saj kot pišejo tudi v podjetju, strožjih zahtev glede izpustov iz naprav za sosežig tudi po poteku štirih let prehodnega obdobja ne bodo mogli izpolniti, ker da takšne tehnologije na trgu ni.

Posledično lahko, še dodajajo v odzivu, cementarno zaprejo. "Če želimo uvesti tehnologijo v predvidenem prehodnem obdobju, mora biti tehnološka rešitev danes na trgu na voljo v industrijskem obsegu, kar pa nam priznani dobavitelji tehnološke opreme za cementarne ne morejo zagotoviti. Brez konstruktivnega dialoga cementarna po izteku prehodnega obdobja ne bo mogla izpolnjevati mejnih vrednosti, kar lahko vodi v njeno zaprtje."

"Mi se vsi v svoji dolini zavzemamo za čisto okolje. In zaposleni Salonita že 20 let to izboljšujejo in gremo naprej. Če obstaja taka tehnologija, kapo dol, a če ne obstaja, smo pa večji papeži od papeža," se je na stran Salonita postavil Hasib Brdar iz Društva obolelih zaradi azbesta.

"Živimo v času, ko razvijamo umetno inteligenco, tako da mene osebno ne bo nihče prepričal, da ni mogoče na dimnik namestiti filtrov, ki bi privedli do želenih sprememb," pa medtem poudarja Sattlerjeva.

Tudi ustavna presoja in vsa ostala sredstva, ki jih za zaščito delovnih mest in podjetja nameravajo uporabiti v podjetju, nevladnikov ne skrbijo. Je pa Salonit v odzivu zapisal tudi sledeče: "Salonit Anhovo bo za zaščito več kot 800 neposrednih in posrednih delovnih mest, poslovnih partnerjev ter svojih interesov uporabil vsa sredstva, da zagotovi nadaljnji razvoj in poslovanje."

Bojazen za izgubo službe pa je, meni Sattlerjeva, vseeno pretirana: "Cementarna ima strateško lego, zalog laporja imajo še za 50 let. Tako da prav nobena cementarna se iz tega okolja ne bi umaknila, kakor se tudi ta ne bo. Pozabljamo, da gre za finančno zelo dobro stoječe podjetje."

"Ni cementarne v Evropi, čeprav jih je čez 200, ki bi sploh razmišljale v tej smeri, da bi se morale prilagoditi tako strogim mejnim vrednostim," pa na drugi strani vztraja Pahorjeva.

Zakon, ki je dobil podporo 68 poslancev, nihče pa mu ni nasprotoval, se zaposlenim ob boku s podjetjem zdi pretiran, še zaključi Pahorjeva. Dosežejo lahko, nadaljuje sogovornica, manjše izpuste, a le, če bodo številke realno dosegljive kot denimo tiste, ki jih je podjetje predstavilo leta 2022.