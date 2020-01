Delavci še vedno v dvomih: kaj prinaša nov zakon o minimalni plači?

Začel je veljati nov zakon o minimalni plači. Ta mora po novem znašati 700 evrov neto oziroma 940 evrov bruto. Delavec, ki prejema minimalno plačo, bo po novem moral na račun prejeti vsaj 700 evrov plače in to brez dodatkov. Iz minimalne plače so namreč izvzeti še preostali dodatki, kot je dodatek za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela.