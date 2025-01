Delavci si želijo, da bi lahko ostali v CSS

Pozor, besede Uroša Zarnika, ki je leta 2008 kot direktor Slovenske fundacije za poslovno odličnost za časopis Finance dejal, da koncept odličnosti sloni na spoštovanju posameznika in na občutku za družbeno odgovornost, ter da je uspešnost organizacije naravna posledica notranje motivacije zaposlenih in njihove želje po učenju.

Zarnik pravi, da so delavci, ki mu očitajo, da ni naredil dovolj, da bi podjetje obdržali v dobri finančni kondiciji, zmanipulirani in zavedeni.

Kot pripoveduje zaposleni Zoran Podobnik , se izogibajo zaposlovanju invalidov: "Invalidska podjetja so verjetno edini način, da mi pridemo do dela. Drugače ostanemo na zavodu, potem pa pride socialna izključenost in vse, kar še potegne za sabo."

Eden od zaposlenih, Boštjan Leben, zatrjuje, da so delavci velikokrat spodbujali vodstveni kader, da se delo pridobiva, preden dela zmanjka: "Želimo si še dela, več mogoče, kot ga je zdaj, sploh za invalide."

Za Zarnika na spletni strani podjetja Deminox, ki je v lasti njegove žene Barbare Zarnik, piše, da se je ukvarjal s poslovno-finančnim prestrukturiranjem slovenskih podjetij, ki so krenila na pot neprestanih izboljšav in odličnosti poslovanja. In če je svoje podjetje CSS pripeljal na rob likvidacije, pa je ženino od javne agencije za spodbujanje investicij in podjetništva SPIRIT v prejšnjem letu dobilo skoraj 33 tisoč evrov, v dobrih desetih letih do danes pa - pozor - več kot 370.000 evrov.

Je pa zanimivo, da so danes podjetje obiskali predstavniki kranjske Iskre, ki so po naših informacijah zaposlene v podjetju CSS povabili, da jutri in v sredo pridejo k njim v kranjsko tovarno pogledat okolje in do konca tedna povedo, ali bi prišli k njim na delo.

Popoldan so iz SDH sporočili, da je njihovo podjetje Slovenske Železnice družbi CSS posredovalo ponudbo, da invalidsko podjetje SŽ-ŽIP zagotovi delovno mesto vsem invalidom, glede na možnosti pa tudi drugim zaposlenim v družbi CSS.