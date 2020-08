'Delavci so razumevajoči, a se bo to spremenilo, saj nekateri družine niso videli več mesecev'

V redakcijo smo prejeli ganljiv videoposnetek očeta, zaposlenega v Sloveniji, ki se je kljub obvezni karanteni odpravil v Bosno in Hercegovino in prvič po več mesecih objel svoja otroka. Posnetek si je v le nekaj dneh na Facebooku ogledalo že več kot 16 tisoč ljudi. Ob posnetku pa pozivi tako slovenski in bosanski vladi kot evropskemu parlamentu: "Pravila prehajanja meja naj se čim prej spremenijo".

A posnetki z enega od mejnih prehodov s Hrvaško, prikazujejo potniki iz Bosne in Hercegovine, ki so na karantenske odločbe čakali celo dlje časa kot so ga potrebovali za pot do meje. Elmir Ćerimović, državljan Bosne in Hercegovine, ki je prav tako zaposlen v Sloveniji, je povedal, da so delavci migranti na karantenske odločbe na meji čakali kar štiri ure.