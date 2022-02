Delavci vročajo odpovedi: 'Ne moremo več trpeti.' Vodstvo jim predlaga razmislek

Naša sogovornica je danes po 33 letih dela v Steklarni Hrastnik svojim nadrejenim izročila svojo odpoved. In ni edina – več kot 50 takšnih je že bilo. "Okoli 70, 80 in ljudje še vedno prihajajo. Nekateri danes še delajo in bodo prišli v sredo ..." je opisala razmere pred tovarno.

Kot pravi, se njihovo nezadovoljstvo zaradi mizernega plačila in slabih delovnih razmer kopiči že več kot leto dni, zdaj pa imajo vsega dovolj, zato so se odločili za množične odpovedi. "Steklarna Hrastnik počasi propada, prišli smo do konca, ne moremo več slediti takemu direktorju, izgubil je naše zaupanje. Ne posluša nas, ima svoje vohune, ki spremljajo vsak naš korak. Zanj nismo nič vredni, zanj smo smeti, ne znamo delati," je razočarana nad odnosi.

Ob tem se sprašuje, kako so lahko, če so res tako slabi, vsa ta leta delali tako dobro in ustvarjali dobičke, s katerimi se tako rada pohvali Steklarna. "Oni imajo mastne plače, pregledovalke na štiri izmene pa dobijo 920 evrov, pomanjkanje kadra v proizvodnji, nemogoči pogoji dela – poleti vročina, pozimi mraz, hrup … do jutri bi lahko naštevala!"

Kader, ki odhaja, je po njenih besedah raznolik. "Od navadnega delavca, strojnika, izmenovodje, tehnologa, vsi po vrsti ... Zdaj bodo videli, da so med nami taki, ki nekaj znajo delati in ne vem, kdo bo potem delal."

Na vprašanje, na kakšen odziv naletijo pri direktorju, nam pove: "Smejal se mi je v obraz in mi rekel, da ga lastnik podpira. Da bo našel druge delavce, da smo vsi zamenljivi. Enako pove vsem, ki pridejo pred njega. Da imamo čas do jutri do 10. ure, če si slučajno premislimo."

Kot še pravi naša sogovornica, so pred tem drastičnim ukrepom poskušali vzpostaviti dialog z direktorjem, a neuspešno. "Seznanjen je bil z vsem, govoril je, da bo bolje, ampak od teh obljub ni bilo nič. Čakali smo in mislili, da bo bolje in smo trpeli, ampak ne moremo več. Nimamo več energije. Ko pride enkrat kaplja čez rob, je konec."

Zdaj imajo eno samo zahtevo: "Če hočejo, da pridemo nazaj v tovarno, naj generalni direktor Peter Čas odstopi!"

"Delavec mu dela za tekočim trakom za 920 evrov na štiri izmene, on pa ima plačo 10.000 evrov, 15.000 evrov božičnice, pa razne bonitete, službeni avto ... To podjetje ime certifikat, da je prijazno družinam! To velja samo za direktorja in njegove prijatelje, za nas delavce pa ne. Mi se z drobižem ne bomo več zadovoljili! Smo pridni, delavni in bomo delo za 920 evrov dobili kjer koli. Steklarna Hrastnik pa takšnih delavcev ne bo imela nikoli več! Ker po naših žilah teče steklo, ne kri," je zaključila.