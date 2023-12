Delavci Tuša sklicali stavko, za vodstvo zahteve sindikata 'nerazumne'

Kot so sporočili iz sindikata, ki deluje pod okriljem Sindikata trgovinske dejavnosti Slovenije, upravo podjetja Tuš že mesece opozarjajo na nemogoče delovne razmere in prenizke plače. Ker s pogajanji niso dosegli napredka, vodstvo podjetja Tuš pa ne pristane niti na uskladitev osnovne plače prodajalca z minimalno plačo, je sindikat tudi uradno sklical stavko.

Zahtevajo dvig osnovne plače tako, da bo osnovna plača prodajalca znašala 1203,36 evra, kolikor znaša minimalna slovenska bruto plača, in se bo redno usklajevala z vsakoletnim dvigom minimalne plače in inflacijo. Poleg tega zahtevajo nadomestilo plače za čas stavke v višini, ki bi jo stavkajoči delavci prejeli, če bi delali, so sporočili iz sindikata.

Spomnili so, da je bila njihova prvotna zahteva osnovna plača v višini 1450 evrov, medtem pa jim je uprava Tuša pripravljena ponuditi 1120 evrov bruto. To bo po navedbah sindikata z letom 2024 več kot 100 evrov pod minimalno plačo. "Medtem pa dosega realiziran promet vedno nove rekorde," so poudarili.

Iz vodstva Tuša so danes sporočili, da so v pogajanjih s sindikatom ponudili zvišanje najnižje osnovne plače za delovno mesto prodajalca za 5,6 odstotka. "Ponujeno povišanje je višje od napovedane inflacije za prihodnje leto, osnovna plača pa je v Tušu že sedaj višja, kot je določeno s panožno kolektivno pogodbo," so poudarili.