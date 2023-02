Delavci v Hotelih Bernardin bodo stavkali

Sindikat je na seji ugotovil, da delodajalec ob intenzivnem dogajanju ni zadržal oz. spremenil odločitve o "outsourcingu" sobaric v Hotelih Bernardin, prav tako ni pristopil k odpravi plačnih nesorazmerij in uskladil višine plač z inflacijo. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se ni dvignilo na zahtevanih 0,21 evra na kilometer, delodajalec pa ni pristopil k sklepanju aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi, čeprav ga je sindikat k temu večkrat uradno in javno pozival.

Kot so sporočili iz Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, katerega del je reprezentativni sindikat zaposlenih v Savi Turizmu, uprava družbe kljub številnim pozivom ni ugodila njihovim zahtevam.

Sindikat je zato za 28. februar napovedal opozorilno stavko, ki bo potekala od 10. do 14. ure v Hotelih Bernardin. Od delodajalca zahtevajo nadomestilo plače v višini 100 odstotkov za čas trajanja stavke. Sindikat je o stavki je obvestil družbo in pozval k pogajanjem o stavkovnih zahtevah. Ob tem so člane opozorili, da bo uprava družbe po njihovih ocenah nadaljevala pritiske na člane sindikata z namenom preprečiti stavko. Kot so izpostavili, to predstavlja kršitev določil zakona o stavki.

Prenos sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje je sicer predviden za 1. marec. Kot v sindikatu opozarjajo že nekaj časa, bi načrtovani prenos sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca predstavljal škodljivo prakso, ki vpliva na socialni in materialni položaj delavcev.

O tem so obvestili tudi vlado in Slovenski državni holding (SDH), saj je Sava Turizem v lasti družbe Sava, katere 90-odstotna lastnica je prek SDH in Kapitalske družbe država, a so "razočarani nad neodzivnostjo".

Vodstvo Save Turizma medtem vztraja, da dosledno spoštuje zakonodajo, prenos zaposlenih pa med drugim pripisuje sezonski naravnanosti podjetja. "Smo izredno sezonsko naravnano podjetje, v katerem je težko uravnavati nihanja števila zaposlenih sobaric. Na Obali je na primer v nizki sezoni lahko zasedenih manj kot 100 sob dnevno, v visoki sezoni pa 750 sob dnevno," so v začetku meseca pojasnili odločitev.