Delavci v Iskrinem obratu v Semiču ustavili delo

Vodstvo podjetja je zaposlene prejšnji teden obvestilo, da bo letos izplačana božičnica v višini do 300 evrov glede na poslovno uspešnost, v torek pa so zaposleni prejeli odločbe, po katerih bo božičnica izplačana različno po poslovnih enotah, in sicer po 300 evrov za obrate v Kranju, Ljubljani in Šentvidu, medtem ko so zaposlenim v Semiču namenili le 50 evrov bruto. Pri tem je izplačilo božičnice vezano tudi na bolniške, kar v praksi pomeni, da bodo nekateri prejeli skoraj pol manj od tega zneska, je za STA pojasnil sindikalist Skeia Matija Skala .

Čeprav današnja stavka ni bila napovedana, so delavci danes zjutraj okoli pol osmih ustavili delo, tako da je 100 do 150 proizvodnih delavcev vztrajalo pred vhodom v podjetje. Pri tem so izrazili pričakovanje, da bodo pri višini izplačane božičnice izenačeni z delavci v Ljubljani in Kranju, je dodal Skala. Po njegovih besedah v Semič še ni prišel nihče iz vodstva podjetja.

Skala je ob tem opozoril še na siceršnje težke pogoje dela, od nadur do prerazporeditev delovnega časa, ki vključuje nočno izmeno, od tega, da bodo kljub načrtovanemu kolektivnemu dopustu delali tudi prihodnji teden, pa do nevarnih pogojev dela, kot je prisotnost škodljivih oz. strupenih snovi.

V Semič prišel tudi generalni direktor Iskre

Tekom dopoldneva so nekatere delavce, zlasti tiste iz socialno bolj ogroženih skupin, spravili nazaj na delo, ostali pa so nadaljevali s stavko, je naknadno še pojasnil Skala. V Semič je prišel tudi generalni direktor Iskre Davorin Dobočnik, s katerim so se več ur pogajali glede izplačila božičnice, a jim je ta dejal, da nima pooblastil, zato so delavci po pogovorih okoli 13. ure odšli domov.

Prihodnji teden bi morali delavci priti v službo, vendar sindikat ni dal soglasja za spremembe koledarja, po katerem je bil za teden po božiču predviden kolektivni dopust, o spremembi pa jih je vodstvo podjetja obvestilo šele prejšnji teden. Na vprašanje, ali bodo delavci prihodnji teden torej odšli na delo, je Skala odvrnil, da bodo nekatere, zlasti tiste, ki so odvisni samo od Iskrine plače in nimajo druge, verjetno prisilili, da pridejo delat.

Sicer pa se bodo v izvršnem odboru sindikata, v kolikor pogajanja z vodstvom družbe ne bodo uspešna, po novem letu odločali o napovedi stavke, je še napovedal Skala.