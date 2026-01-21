Naslovnica
Slovenija

Koalicijski partnerji usklajeni: minimalna plača bo 1000 evrov neto

Ljubljana, 21. 01. 2026 14.33 pred 33 minutami 3 min branja 114

Avtor:
Marko Gregorc M.V. U.Z. STA
Denarnica z evri

Koalicijski partnerji naj bi se uskladili glede dviga minimalne plače, ki se bo po predlogu ministra za delo Luke Mesca iz zdajšnjih približno 870 dvignila na približno 1000 evrov neto. Da to ni dovolj, pa so sporočili sindikati, združeni v Delavsko koalicijo, ki zahtevajo, da se dvigne na več kot 1100 evrov. Naj k dvigu z davčnim rahljanjem več doprinese država, pa pravijo delodajalci.

Koalicijski partnerji naj bi se po nekaj pomislekih, kaj bi 16-odstotni dvig minimalne plače pomenil za javne blagajne in sveže prenovljeno plačno lestvico, vendarle sprijaznili z idejo ministra Luke Mesca, da neto minimalna plača prebije magično mejo 1.000 evrov.

A da 130-evrski skok ni dovolj, so danes opozorili v Delavski koaliciji. Kot je dejal predsednik Delavske svetovalnice, ki je del združenja sindikatov in civilnodružbenih organizacij Delavska koalicija, Goran Lukić, je prehrambena košarica referenčnega potrošnika kot prva komponenta izračuna minimalnih življenjskih stroškov povsem neživljenjska.

Izračun ne more biti realen, saj se je med letoma 2009 in 2025 izračunana vrednost mesečne prehrambene košarice zvišala zgolj za 53,10 evra, je poudaril. Ob taki vrednosti košarice ima potrošnik za enega od treh dnevnih obrokov na voljo 1,90 evra. "Sprašujemo se, kdo je ta referenčni potrošnik, ki se prehranjuje trajnostno in zdravo ter hkrati porabi zgolj 1,90 evra na obrok," je dejal.

Minister za delo bi moral zato po njegovih besedah minimalno plačo določiti pri 1107,50 evra neto, kolikor je 140 odstotkov trenutno izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Poleg tega bi morali zakonsko določiti vsakoletno izračunavanje minimalnih življenjskih stroškov, ki naj temelji na čim bolj realnih in aktualnih vhodnih podatkih.

Posvet socialnih partnerjev
FOTO: Bobo

Minimalna plača v višini 1000 evrov neto ne bo presegla praga tveganja revščine, je opozoril generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. "Vsi delavci bodo še naprej izkoriščani, če minister ne bo omogočil zakonsko določene možnosti, da minimalno plačo določi v višini 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov," je dejal.

Da dvigu neto plače ne nasprotujejo, ponavljajo v obrtni zbornici. "Ampak naj to breme neto dviga prevzame država," opozarja predsednik Blaž Cvar.

Predsednik Sindikata kulture in narave Slovenije - Glosa Mitja Šuštar je dodal, da bi bilo tudi 1107,50 evra neto minimalne plače premalo za dostojno življenje, a zakon trenutno ne omogoča določitve višjega zneska. "Kar lahko minister stori v tem trenutku, je zvišanje minimalne plače na najvišji zakonsko dovoljen znesek. Naša stališča izhajajo iz dejanskega stanja in so podprta s strokovnimi argumenti," je poudaril.

Slovenija po besedah Mihe Blažiča iz Sindikata za ustvarjalnost in kulturo - Zasuk v zadnjih treh letih beleži rekordno visoko gospodarsko rast in rekordno nizko brezposelnost, a se obenem povečuje število prebivalcev na robu praga tveganja revščine. "Naj odločevalci poskusijo preživeti s 1000 evri neto na mesec," je pozval.

Urška Janžič iz Ekosocialistične iniciative Klas je opozorila na visoke prejemke nekaterih menedžerjev. "Mnogi svoje žepe polnijo z milijoni, zvišanju minimalne plače pa nasprotujejo," je dejala.

Aljaž Pevec iz študentskega društva Iskra pa je zvišanje minimalne plače izpostavil tudi z vidika usklajevanja minimalne urne postavke za študentsko delo. "Vse več je študentov, ki morajo delati za preživetje," je opozoril.

Po ministrovem predlogu bi minimalna plača letos za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala 1000 evrov neto, kar je 113 evrov več kot zdaj. Delodajalci so do predloga kritični, saj da gre za nesorazmeren dvig, opozarjajo pa tudi na previsoko obdavčitev plač.

Končno odločitev mora minister sporočiti do konca januarja.

minimalna plača delavska koalicija dvig mesec koalicija dogovor

Dolžniki ostali brez socialne pomoči, ker jim jo je zasegel Furs

Na brniškem letališču deloval lažni policist

KOMENTARJI114

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kers123
21. 01. 2026 19.50
Osnovno nerazumevanje med nominalnim in realnim prihodkom... Dvig minimalne plače prinese višji nominalni znesek, a to prinese višje cene in višjo inflacijo... Kar pomeni, da bo realni prihodek ostal enak... Oziroma drugače, kupili boste lahko enako število artiklov z 870 kot z 1000... In Mesec to zelo dobro razume, računa pa na vas, da to ne razumete in ga volite...
Odgovori
0 0
SuperFino
21. 01. 2026 19.49
Noro kakasna kraja je to Dajo 100 uzamejo 300... Spokajte
Odgovori
0 0
Chrome
21. 01. 2026 19.49
S takšnimi dvigi plač ne bo imel narod nič več, ker se avtomatsko dvigne vse ostalo. Problem pa nastane pri upokojencih, ker oni bodo pa deležni samo podražitve… Davek znižati na evropsko povprečje pa se bo poznalo.
Odgovori
-1
0 1
Ici
21. 01. 2026 19.49
Vse bo "brezposelni fant iz Škofja Loke" obljubil, samo, da mu drugo leto ne bo potrebno iti v pravo službo. Celo brke si bo pustil rasti, da bo izgledal manj smrkav.
Odgovori
-1
0 1
Groucho Marx
21. 01. 2026 19.47
Krasni novi svet mesečnikov in golobarjev. Ko bodo po njihovi dikciji vsi protirevolucionarni gospodarski subjekti pozaprli ali se prestavili v Bosno, bodo preostali državljani odpirali NVOje, ki so po mesečniški interpretaciji hrbtenica družbe, šli v javno upravo, ki je gonilo napredka, ter na socialo. Pernati bo pospešeno izdajal samurajske in koala obveznice, mi bomo obilno trošili in prek 40% ddv bogato napajali proračun. Krog se bo sklenil in postali bomo prva samooskrbna skupnost brez nebodigatreba gospodarstva, bomo svobodni svetilnik sveta in vsi nam bodo zavidali. Pernati in brkati mesečnik pa bosta dobila Nobelovo nagrado za revolucionarne ekonomske dosežke.
Odgovori
-1
0 1
Bolfenk2
21. 01. 2026 19.46
Vsi bomo končali na minimalcu če levičarje še kdaj spustimo na oblast.
Odgovori
+1
2 1
jedupančpil
21. 01. 2026 19.44
tist k je zdej na minimalcu bo tud po tem ... in naj se raje zamisli kako pridt do vecje place ne pa jameat , da je minimalc premajhen. in vse se bo leo podrazilo. in z razlogom je pac minimalna placa ! pac vas bo zamenja robot, tudi mene enkrat
Odgovori
+2
4 2
Bolfenk2
21. 01. 2026 19.43
Preden bodo marca odleteli nam bodo povsem sesuli Slovenijo in gospodarstvo. Tako kot bodo dvignili minimalca bo takoj spet inflacija.
Odgovori
+0
3 3
dane30
21. 01. 2026 19.42
Js še vedno ne morem verjet, da imamo v Sloveniji 212 županov...vsi cez 4000 bruto...kje so podzupani in tajnice...delavec pa nej cel mesec gara za 900 netto...o "socialcih" pa ne bi zgublju besed...
Odgovori
+7
8 1
Betuul
21. 01. 2026 19.41
Zanič??bolje bi bila že enkrat predlagana 1022€
Odgovori
+0
1 1
jedupančpil
21. 01. 2026 19.41
vzet nekomu un dat lenuhu ! to zna samo levak
Odgovori
+4
6 2
iziizi
21. 01. 2026 19.41
V ŠVICI IMASTA DOKTOR IN ČISTILKA ISTO PENZIJO IZ STRANI DRŽAVE TO JE 2500 FRANKOV TOLK U VEDNOST NAŠI SVOBODNI SOCIALISTI KI STE SLABŠI OD ŠVICARJEV KI SO KAPITALISTI
Odgovori
+3
4 1
jedupančpil
21. 01. 2026 19.45
maarija
Odgovori
+1
1 0
Castrum
21. 01. 2026 19.40
Eno vprašanje: Ker se tako hvalijo z skrbjo za socialo, zakaj potem ta leva vlada ne zniža dohodnine/davka na minimalno plačo? Preprosto vprašanje!
Odgovori
+6
6 0
Castrum
21. 01. 2026 19.42
Če znižajo davek/dohodnino na minimalno plačo, bo neto Jurja
Odgovori
+3
3 0
janez horvat
21. 01. 2026 19.43
Saj so že itak minimalni.
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
21. 01. 2026 19.40
Brezveze. Še vedno se bo stekalo v JU državno blagajno preveč od brutto iz tega naslova, od šivcanja in garanja poštenega udinjanja slovenskega delavca. Na volitvah: tisti, ki bo znižal davke brutto prispevkov vplačila od plač slovenskih poštenih delavcev, je zmagovalec.
Odgovori
+4
4 0
leseni metuljček
21. 01. 2026 19.39
Vi tako veleumni po Janševi strani. Če pride Čelavi na vlado vam bo pobral vse kar vam je dal G. Golob in še podvojil cene v domovih za starejše. Tudi vi mlečniki ki ste tu najbolj glasni boste mogoče kdaj potrebovali pomoč skupnosti.
Odgovori
-4
0 4
Morgoth
21. 01. 2026 19.42
Meni je Golob samo vzel, zaradi višjih in novih davkov zaslužim manj, zaradi novega obračunavanja elektrike in inflacije/podražitev pa je moja kupna moč še dodatno manjša.
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
21. 01. 2026 19.47
tudi men. in ne poznam nikogar , ki bi mu kaj dal.zimski regres smo dobili s figo v zepu !!!
Odgovori
0 0
Groucho Marx
21. 01. 2026 19.48
Pernati ni gospod...
Odgovori
0 0
Morgoth
21. 01. 2026 19.38
Mesečnik je obiskoval 1 MESEC (!!!) ekonomsko fakulteto in obupal.
Odgovori
+4
4 0
biggie33
21. 01. 2026 19.38
Ne razumem, a je Svoboda zmagala volitve ali Levica? Medtem ko je Levica izsilila praktično vse točke iz svojega programa, se sprašujem kaj je iz svojega programa izpolnila Svoboda? Ena njihovih glavnih obljub je bila dvig konkurenčnosti.. lestvica konkurenčnosti pa kaže, da smo v 4 letih padli iz 42. na 46. mesto..
Odgovori
+4
5 1
krutz
21. 01. 2026 19.38
dvig je dober sam za samske, kdor ma otroke bo še ob več denarja... jeee ploskamo
Odgovori
+3
4 1
jedupančpil
21. 01. 2026 19.48
ja namest vrtca bi mu lohk pausal u Pinet!
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
21. 01. 2026 19.38
v avstriji je minimalna plača 1400 tako da bi se morala dvigniti na vsaj 1300 v sloveniji.... sicer pa dvignejo lahko samo ne vem kdo bo to uspel plačevati z toliko lenuhi kot jih imamo v sloveniji toliko birokracije, zupanov, učiteljev ni nikjer v evropi na stevilo prebivalcev
Odgovori
+2
2 0
Alex82
21. 01. 2026 19.37
Bravo 👏če ne moreš za priden in pošten delavec da izplačaš 1000e ZAPRI!!! PIKA nimaš kaj se delat nek delodajelec.
Odgovori
-4
2 6
DRmed
21. 01. 2026 19.43
ko bojo pa cene dvignili da bodo lahko višje plače plačevali se boš pa spet pritoževal da ti ni prav. Dvig minimalne plače je samo dvigovanje davkov, ker država več pobere na koncu koncev
Odgovori
+2
2 0
Miro123
21. 01. 2026 19.43
Vidim da si osnove ekonomije presprical
Odgovori
0 0
Groucho Marx
21. 01. 2026 19.50
Ahahaaa.... Torej naj pernati zapre, saj ne more vzdrževat svojega koncerna brez stalnega zadolževanja... že brez vsiljenih božičnic ne.
Odgovori
0 0
bibaleze
