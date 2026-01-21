Koalicijski partnerji usklajeni: minimalna plača bo 1000 evrov neto

Koalicijski partnerji naj bi se po nekaj pomislekih, kaj bi 16-odstotni dvig minimalne plače pomenil za javne blagajne in sveže prenovljeno plačno lestvico, vendarle sprijaznili z idejo ministra Luke Mesca, da neto minimalna plača prebije magično mejo 1.000 evrov.

A da 130-evrski skok ni dovolj, so danes opozorili v Delavski koaliciji. Kot je dejal predsednik Delavske svetovalnice, ki je del združenja sindikatov in civilnodružbenih organizacij Delavska koalicija, Goran Lukić, je prehrambena košarica referenčnega potrošnika kot prva komponenta izračuna minimalnih življenjskih stroškov povsem neživljenjska.

Izračun ne more biti realen, saj se je med letoma 2009 in 2025 izračunana vrednost mesečne prehrambene košarice zvišala zgolj za 53,10 evra, je poudaril. Ob taki vrednosti košarice ima potrošnik za enega od treh dnevnih obrokov na voljo 1,90 evra. "Sprašujemo se, kdo je ta referenčni potrošnik, ki se prehranjuje trajnostno in zdravo ter hkrati porabi zgolj 1,90 evra na obrok," je dejal.

Minister za delo bi moral zato po njegovih besedah minimalno plačo določiti pri 1107,50 evra neto, kolikor je 140 odstotkov trenutno izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Poleg tega bi morali zakonsko določiti vsakoletno izračunavanje minimalnih življenjskih stroškov, ki naj temelji na čim bolj realnih in aktualnih vhodnih podatkih.