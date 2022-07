Delavska svetovalnica: Delovni invalid 12 let brez evra nadomestila plače

Delavska svetovalnica je na današnji novinarski konferenci pred stavbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) predstavila primer delavca Ranka Ninkovića , ki je med letoma 1992 in 2004 ostal brez nadomestila plače zaradi bolezni. Ključno sporočilo oziroma izjavo za javnost je svetovalnica posredovala po konferenci.

Ninković je po navedbah Delavske svetovalnice novinarjem povedal, da se je v 12 letih pravne kalvarije, po kateri je ostal praznih rok, zanašal predvsem na pomoč sorodnikov. Poudaril je, da je postal delovni invalid po padcu na gradbišču, potem so ga prezaposlili v invalidsko podjetje, kjer pa je, kljub odločitvi sodišča, ostal brez vsega. "Pravico za teh 12 let življenja bom iskal na vseh možnih instancah," je bil odločen Ninković.

"Leta 2022 smo na točki, ko ugotavljamo, kako se je vse to zgodilo, institucije pa se izgovarjajo na to, da so naredile vse, kar je bilo možno," je poudaril Goran Lukić. Točnega odgovora, kaj narediti v Ninkovićevi zgodbi, Lukič ni imel, saj se v Delavski svetovalnici s takšnim primerom doslej še niso srečali.

Tri leta po poškodbi pri delu dobil odpoved

Kot je povzel Lukič, se je Ninković, ki je bil zaposlen na Zavodu za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, leta 1989 poškodoval pri delu. Tri leta pozneje je dobil odpoved delovnega razmerja, za katero je delovno in socialno sodišče leta 1996 ugotovilo, da je bila nezakonita. Po pritožbi podjetja je višje delovno in socialno sodišče Ninkoviću pritrdilo leta 1998. Podjetje bi ga moralo zaposliti nazaj, a se to ni zgodilo.

Po šestih letih sodnih postopkov je sledilo devet let neuspešne izvršbe za terjatve plač in nadomestila plač, ki so v tem času nastale. V tem času je bilo namreč podjetje Dan, ki je bilo neke vrste naslednik Zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, izbrisano iz registra. Kmalu nato je zato sledil sklep sodišča, da se izvršba zapre, je opisoval Lukić: "Po vsem tem času, ko je Ranko zadevo skušal rešiti – ima zelo veliko dokumentacije, volje – mu vsi govorijo, da so roki zastarali, podjetje se je zaprlo, izbrisalo, zadeva je zaključena. Na Zpizu trdijo, da ne morejo nič, da so svoje naredili."

Zpiz je Ninkoviću v odločbi zapisal, da ima lastnost zavarovanca oz. zaposlenega, v nadaljevanju pa je od njih prejel tudi odločbo, da mu ne pripada pravica do nadomestila za čas čakanja na delo. "Zapisali so, da nima te pravice, ker je de facto zaposlen, delodajalec pa ga na drugi strani ne zaposli. Torej ne dobiva niti plače niti nadomestila od Zpiza in je v bistvu 12 let brez prejemkov," je opozori Lukić.

Lukič je menil, da ironijo predstavlja tudi dejstvo, da je bil eden izmed družbenikov podjetja, v katerem je bil Ninković zaposlen, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, torej družba, ki ima sedež na istem naslovu kot Zpiz.

Ninkovićev odvetnik je dokumentacijo primera predal tudi na državno odvetništvo

Državno odvetništvo je zahtevek za odškodnino Ranku zavrnilo s pojasnilom, da je zadeva šla preko roka za priznanje terjatev. "Ne moremo mu povrniti 12 let življenja, lahko pa izpostavimo njegovo tragedijo zato, da zahtevamo od države odškodnino," je poudaril Lukić, ki se zaveda, da so določene zadeve "šle prek rokov, vendar ne po Ninkovićevi krivdi".

"Vztrajal bom do konca, to je moja življenjska priložnost," je dejal Ninković, ki trenutno prejema invalidsko pokojnino."Če ne uspem v Sloveniji, bom šel do Strasbourgha," je napovedal.