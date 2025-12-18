Naslovnica
Delavska svetovalnica proti zaostrovanju nadzora nad bolniškimi

Ljubljana, 18. 12. 2025 16.03 pred 1 uro 4 min branja 7

Avtor:
STA L.M.
Bolna ženska v postelji

Ob novostih pri bolniških odsotnostih, ki jih prinaša zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, so v Delavski svetovalnici opozorili, da pravila glede gibanja med bolniško odsotnostjo, nadzori in sankcije že obstajajo in se izvajajo, odstotek kršitev pa je zanemarljiv. Bolniki si ne zaslužijo dodatnih zaostrovanj, menijo.

Hana Radilovič iz Delavske svetovalnice je na današnji novinarski konferenci poudarila, da vsi dodatni nadzori pomenijo tudi dodatno birokracijo, delo in stroške, saj jih mora nekdo opravljati. "Delavska svetovalnica je na strani bolnih ljudi, ki si ne zaslužijo dodatnih zaostrovanj. Tudi s terena ne vidimo potrebe po tem, vidimo pa interes delodajalcev, da zaostrujejo nadzor nad delavci," je poudarila.

Delodajalska združenja se po navedbah Radilovičeve v veliki meri sklicujejo na ugotovljene kršitve režima gibanja, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ugotovi v zanemarljivem odstotku. "Delodajalci nato trdijo, da je to znak, da ljudje niso zares bolni, da so to neupravičene bolniške, da bi jih morali poslati nazaj na delo. To ni res," meni.

Prepričana je, da je "izjemno nizek" odstotek ugotovljenih neupoštevanj pravil zdravnika manjše zlo. "Uresničuje pa se večje zlo, in sicer, da bodo bolni prisiljeni delati, da bodo preživetveno ogroženi, si ne bodo upali na bolniško in bodo ogrožali svoje zdravje, življenje in potencialno tudi varnost drugih," je poudarila.

Bolna ženska v službi (slika je simbolična)
Bolna ženska v službi (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Opozorila je, da ZZZS delavce pogosto prehitro pošilja nazaj na delo. Pri tem je dodala, da so večje zlo tudi kronične bolezni, ki nastanejo, ker ljudje delajo kljub bolezni oz. poškodbi. Opomnila je, da to vodi v večji dolgoročni strošek zdravstvene blagajne in povzroča večjo dolgoročno škodo delovnim procesom in delodajalcu.

Edina prednost, ki so jo v Delavski svetovalnici opazili v novem interventnem zakonu, je samodejno obveščanje zavarovancev o režimu gibanja, je dejala Radilovičeva.

Opozorila je, da delavci, ki so bolniško odsotni, odločbe ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža pogosto prejmejo po zakonsko določenem osemdnevnem roku. Po izteku ene odločbe in preden prejmejo naslednjo se tako znajdejo "v luknji" med obema odločbama. Delavcem, ki se jim zdravstveno stanje ne izboljšuje, je svetovala, da o tem še pred iztekom odločbe obvestijo svojega osebnega zdravnika, ki nato lahko predlog za podaljšanje poda še pred potekom odločbe.

ZZZS
ZZZS
FOTO: Bobo

"V primeru, da se vam zdravstveno stanje ne izboljšuje, zadnja odločba pa vam je potekla, čim prej stopite v stik z delodajalcem," je svetovala. Delavce, ki se z izdano odločbo ne strinjajo, je opomnila, da se lahko v petih delovnih dneh od vročitve pritožijo.

Pritožba mora biti argumentirana z ustrezno zdravstveno dokumentacijo, kar pomeni tudi napotnice za specialistične preglede in izvide, je dejala. Priporočila jim je tudi, da natančno opišejo svoje delovne naloge in obremenitve na delovnem mestu.

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki so ga v sredo na redni seji potrdili poslanci, ZZZS podeljuje več pristojnosti pri nadzoru izvajalcev zdravstvenih storitev ter uvaja pravno podlago za določitev režima gibanja med bolniško odsotnostjo in laičnega nadzora.

Jasna Humar
Jasna Humar
FOTO: Bobo

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jasna Humar je v odzivu za medije pojasnila, da so v Sloveniji pravice do nadomestila v času bolniškega staleža relativno velike in da imajo vsi zagotovljeno plačilo med boleznijo. Po njeni oceni je zelo pomembno, da to ohranimo, kar je mogoče le z iskanjem in preprečevanjem zlorab.

"Ljudje, ki to zlorabljajo, v resnici zlorabljajo tako zaupanje zdravstvenega sistema kot tudi denar, ki ga celotna javnost in vsi mi zbiramo in prispevamo v to blagajno," je dejala. Po besedah Humarjeve nadzor ni namenjen tistim, ki bolniški stalež potrebujejo, temveč tistim, ki ga izkoriščajo, zato ni razloga, da ga bolni ne bi koristili. Na ministrstvu niso seznanjeni, da bi pri zavarovancih zaradi prehitro zaključenih bolniških staležev prihajalo do bistvenega poslabšanja zdravstvenega stanja, je dodala.

V primeru, da se zavarovanec in delodajalec ne strinjata z odločitvijo imenovanega zdravnika ZZZS o bolniškem staležu, imata na voljo pravno sredstvo pritožbe in potem tudi sodno varstvo, so v odzivu za STA zapisali na ZZZS. Najnovejši podatki za obdobje od januarja do oktobra 2025 kažejo, da je bilo 95 odstotkov vseh odločb izdanih v roku osmih dneh od prejema predloga imenovanemu zdravniku ZZZS, so dodali.

bolniška odsotnost Delavska svetovalnica ZZZS nadzor

Taktni promet na relaciji Maribor–Gradec in dodatne povezave z Beljakom

Pirc Musarjeva med pravniki z največ vpliva v 2025

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
objektivnoR1
18. 12. 2025 18.10
Imenovani zdravniki ZZZS bolniško po 30 dnevu določijo na osnovi kartona oz. izdanih izvidov. Z nogami na mizi in s čikom v roki odločajo, ne da bi pacienta sploh videli. Tu je največja "luknja". Plačuje se neke "imenovane" "profiče" pri ne delu, a družinske zdravnike se dodatno obremenjuje. Sramota.
Odgovori
+1
1 0
objektivnoR1
18. 12. 2025 18.06
Imenovani zdravniki ZZZS bolniško po 30 dnevu določijo na osnovi kartona oz. izdanih izvidov. Z nogami na mizi in s čikom v roki odločajo, ne da bi pacoenta videli. Tu je največja "luknj
Odgovori
+1
1 0
Darko32
18. 12. 2025 18.10
Točno to. SOčasno pa z takšnimi načini v bistvu držijo svečo sistemski korupciji, kjer bi lahko ugotovili tudi vzroke za nastanek bolezni.
Odgovori
+1
1 0
objektivnoR1
18. 12. 2025 18.00
Imenovani zdravniki ZZZS bolniško po 30 dnevu določijo na osnovi kartona oz. izdanih izvidov. Z nogami na mizi in s čikom v roki odločajo, ne da bi pacoenta videli. Tu je največja "luknj
Odgovori
+3
3 0
natas999
18. 12. 2025 16.58
sej že kr neki časa preverjajo,tako da niso odkril tople vode,ali pač
Odgovori
+1
1 0
tech
18. 12. 2025 16.52
"odstotek kršitev pa je zanemarljiv" kako pa to vejo, če dobiš bolniško kar po relefonu in te zdravnik sploh ne vidi?
Odgovori
+2
3 1
Delboy Trotter
18. 12. 2025 16.37
Nimajo dovolj inšpektorjev, so na bolniški.
Odgovori
+2
2 0
