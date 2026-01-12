Naslovnica
Slovenija

Delavski koaliciji se zdi predlagani znesek minimalne plače prenizek

Ljubljana, 12. 01. 2026 16.22 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
STA D.L.
Cena hrane

Predlagana nova višina minimalne plače je s 1000 evrov neto utemeljena na številnih napačnih predpostavkah in ne upošteva realnih stroškov preživetja, v javnem pozivu ministru za delo Luki Mescu opozarjajo v sindikatih in civilnodružbenih organizacijah, združenih v t. i. Delavsko koalicijo. Predlagajo zvišanje zneska na 1107 evrov.

Minimalna plača
Minimalna plača
FOTO: Shutterstock

Kot izpostavljajo, je prehranska košarica referenčnega potrošnika, ki je prva komponenta izračuna minimalnih življenjskih stroškov, povsem neživljenjska. "Močno dvomimo, da je izračun realen, saj se je med letoma 2009 in 2025 izračunana vrednost mesečne prehranske košarice zvišala zgolj za 53,10 evra. Poleg tega košarica ni sestavljena iz živil, ki jih delavci dejansko uporabljajo, ampak iz seznama priporočenega vnosa hranil v skladu z načeli zdrave, uravnotežene in trajnostne prehrane, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje," so navedli. Sprašujejo se, kdo je referenčni potrošnik, ki se prehranjuje trajnostno in zdravo ter hkrati porabi zgolj 1,90 evra na obrok.

V Delavski koaliciji opozarjajo tudi na spornost druge komponente izračuna – porabe v gospodinjstvih, na podlagi katere se določi delež izdatkov za hrano in brezalkoholne pijače glede na ostale izdatke in s tem končni izračun minimalnih življenjskih stroškov.

"Kot opozarja že sam Inštitut za ekonomske raziskave, je ta delež izračunan na podlagi porabe v gospodinjstvih iz leta 2022, zaradi česar vhodni podatki nikakor niso merodajni – med drugim so tudi navade potrošnikov v tistem letu močno odstopale. Če poenostavimo: izračun minimalnih življenjskih stroškov temelji na sporni metodologiji in zastarelih oz. prenizkih podatkih o cenah," so poudarili.

Na ministrstvu za delo se po njihovih navedbah nedvomno zavedajo, da so izračunani stroški v višini 791,06 evra prenizki in ne upoštevajo resnične rasti draginje. V tej luči so izrazili presenečenje, da pristojni niso predlagali ustreznega dviga minimalne plače do 140 odstotkov tega zneska, kot dopušča zakon, ampak zgolj za 5,4 odstotne točke nad zakonskim minimumom. "Zgolj za toliko, da so prišli na okroglo število 1000 evrov, ki pa zaposlenim nikakor ne omogoča dostojnega življenja," so dodali.

V Delavski koaliciji ministra za delo pozivajo, da se za začetek določi nov neto znesek minimalne plače v višini 1107 evrov, kolikor je 140 odstotkov trenutno izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Zavzemajo se tudi za zakonsko določitev bolj pogostega oz. vsakoletnega izračunavanja minimalnih življenjskih stroškov, ki naj temelji na čim bolj realnih in aktualnih vhodnih podatkih.

Do predloga minimalne plače v višini 1000 evrov so bili ob njegovi predstavitvi sredi decembra kritični tudi v stranki Mi, socialisti, kjer predlagajo dvig minimalne plače na 1152 evrov neto. Do zneska, ki po njihovi oceni ustreza realnosti delavske draginje, so prišli na podlagi formule, ki upošteva nov izračun minimalnih življenjskih stroškov in maksimalno uskladitev z njimi, ob tem pa še gospodarsko rast (0,8 odstotka) in izredno uskladitev (3,3 odstotka), so tedaj pojasnili.

Razlagalnik

Prehrambena košarica referenčnega potrošnika je koncept, ki se uporablja pri izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Predstavlja nabor živil, ki naj bi zagotovil zdravo, uravnoteženo in trajnostno prehrano za povprečnega posameznika. Njen izračun običajno temelji na priporočilih nacionalnih inštitutov za javno zdravje glede priporočenega dnevnega vnosa hranil, pri čemer se upoštevajo tudi cene živil na trgu. Vendar pa se v članku izpostavlja, da je ta košarica pogosto neživljenjska, saj predpostavlja zelo nizke stroške na obrok in morda ne odraža dejanskih prehranjevalnih navad večine ljudi.

Poraba v gospodinjstvih je druga ključna komponenta pri izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Ta komponenta analizira, kakšen delež celotnih izdatkov gospodinjstva odpade na hrano in brezalkoholne pijače v primerjavi z drugimi nujnimi izdatki, kot so stanovanje, energija, prevoz, zdravstvo in izobraževanje. Na podlagi teh podatkov se nato določi končni znesek minimalnih življenjskih stroškov.

Draginja, pogosto imenovana tudi rast življenjskih stroškov, se nanaša na splošno povečanje cen blaga in storitev v gospodarstvu skozi čas. Ko se draginja poveča, kupna moč denarja upade, kar pomeni, da je za enako količino dobrin in storitev potrebno plačati več. V kontekstu minimalne plače je draginja ključni dejavnik, saj vpliva na to, ali predlagani znesek minimalne plače zadostuje za pokrivanje osnovnih življenjskih potreb posameznika ali gospodinjstva. Če minimalna plača ne sledi rasti draginje, zaposleni z najnižjimi dohodki postajajo vse bolj prikrajšani.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
minimalna plača življenjski stroški Delavska koalicija Luka Mesec plača

'Če predlog zakona ne bo sprejet, osebni asistenci grozi zlom'

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tami69
12. 01. 2026 18.35
Že zdavnaj so te lahko vrgli iz gostilne, zdaj imajo šele možnost po Šutarjevem zakonu. Pa to so pravljice za lahko noč!
Odgovori
0 0
Cupko
12. 01. 2026 18.33
Ti so izgubili razsodnost tako, kot Mesečnik. Najbolje, da vsi zaslužimo enako ne glede kaj kdo dela in potem bodo ti sindikati pa koordinatorja levice zadovoljni
Odgovori
0 0
televizija2000
12. 01. 2026 18.31
Nikar bo Pečečnika še kap
Odgovori
0 0
Gologuzanac
12. 01. 2026 18.18
Samo place bi visali poglejte kok je ze draga hrana , a bi radi se vecjo inflacijo . Požeruhi
Odgovori
+1
1 0
bronco60
12. 01. 2026 18.03
Evo, nastavek za uravnilovko. Še tepli se bodo za delo čistilke. Brez izobrazbe, lagano, brez stresa, na drugi strani pa 5 stopnja izobrazbe, delo v stresnem okolju.
Odgovori
+4
4 0
Emtisunce
12. 01. 2026 18.02
Minimalno plačo iz 900€ dvignete na 1060€, pa to obdavčte z dodatnih 15% pa vas bo marca volilo 80% Slovenske raje in tega foruma.
Odgovori
+2
2 0
spehinprsut
12. 01. 2026 17.48
Sepravi od vseh teh je najbolj na udaru razred, ki ima okrog 1000 neto plače. Sepravi nekdo, ki je imel leta 2018 - 1000 neto plače minimalna pa je bila 640, bo sedaj kmalu imel minimalno plačo in s tem je srednji razred čisto izpuhtel.
Odgovori
+9
9 0
Yan191210
12. 01. 2026 17.44
Kar vsi 2500€ da bodo lahko še smučat in na morje vsak mesec hodil pa smo!
Odgovori
+4
6 2
Andrej Lon?ar3
12. 01. 2026 17.44
Glede na draginjo je 1500e premalo.
Odgovori
+5
5 0
sivabrada
12. 01. 2026 17.42
A nekaterim še ni jasno,da sedaj živimo na kredit,in od denarja ki v bistvu sploh ne obstaja.To se bo sesulo kot hiša iz kart,ko bo nekdo dal signal za to.Drago nas bo stalo ,nas vse skupaj.
Odgovori
+5
6 1
25.maj
12. 01. 2026 17.40
minimalna plača bo vedno prenizka, pa kolikor koli jo povečate, bolj ko se dvignejo plače, večje so "potrebe"
Odgovori
+6
8 2
Bolfenk2
12. 01. 2026 17.38
Levičarski bluzatorji, ki ne razumejo, da je denar treba zaslužiti na trgu. Plače ne moreš predpisati z zakonom ker podjetnik ne dobi denarja na bankomatu.
Odgovori
+10
12 2
Emtisunce
12. 01. 2026 17.52
Vlada dobi denar na EUmatu, kaj ti ni jasn :).
Odgovori
-1
0 1
Slovenec007
12. 01. 2026 17.37
Dejmo kr na 2000, al pa 3000, al pa kar 10.000 sej vseeno, tut tistim ki so že leta na zavodu, pa še posebej kulturnikom, pa še posebej tarjavim in prišlekom kateri so v sloveniji dobre pol ure brez dokumentov ilegalno prestopili mejo in niso plačai 1centa dvaka, pa dejmo kar vsem negled nato kaj zna koliko časa dela, ali plačuje davke, ali je kriminalec......gremo juhuhu zakaj pa ne. BREZPLAČEN DENAR ZA VSE JUPIIIIII!!!!
Odgovori
+6
8 2
Anion6anion
12. 01. 2026 17.36
Delodajalci so že na okopih. Vse bo propadlo če bodo delavcu dali Jurja. Ko bodo zaključni računi objavljeni na AJPES bo pa ogromno dobičkov za nagrade direktorjem. Dvojna merila
Odgovori
+1
6 5
Sirhakel7
12. 01. 2026 17.58
Delavcu sploh ni težko dat jurja ampak če vlada istočasno delodajalcu pobere pol tvoje plače pa je problem.
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
12. 01. 2026 17.35
Plače so res prenizke. Obstajata dva načina za dvig plače. Zmanjšati obdavčitve plače ali obremeniti delodajalca. Porast brezposelnih oseb je zabeležen. Torej ostaja samo še ena varianta znižanje obdavčitve plač. En zakon z udobno večino robi to realizira takoj če bi bila volja. Zakaj tega ne stori? Čas je za dejanja, čas obljub je že minil
Odgovori
+5
5 0
bb5a
12. 01. 2026 17.32
Dejmo minimalca na 10.000 €, tko da bomo vsi na minimalcih pa to,... pa ena žemlja bo 200 € pol...
Odgovori
+2
6 4
spaceair
12. 01. 2026 17.26
ja zvišajte.. prispevki naj ostanejo isti.. od tega dviga bo največ pobrala država z davki in prispevki .. katere so previsoki.. delavec bo dobil zelo malo od tega dviga..
Odgovori
+12
13 1
Sirhakel7
12. 01. 2026 17.23
Kot je bil predlog prejšnje vlade naj se prihodki na plačo razbremenijo kot na Češkem ali Avstriji in bo minimalc ne 1107 eur ampak 1300 eur. Simpl.
Odgovori
+15
15 0
samodavki
12. 01. 2026 17.21
dajmo vsem kar 2000 neto in omejit najvišjo možno neto plačo na enak znesek, bomo vsi svobodni in veseli, vsaj velika večina.
Odgovori
+0
3 3
Watcherman
12. 01. 2026 17.26
Ne bodo smešen.
Odgovori
+1
1 0
kita 1111
12. 01. 2026 17.20
Še penzije vzdignite na 1500 eur ,da bomo upokojenci veseli
Odgovori
+6
7 1
Watcherman
12. 01. 2026 17.26
Si smešen 1500eur upokojencem med tem,ko bi delavec delal za veliko manj?.
Odgovori
-2
0 2
