Dele države pobelil sneg, na Primorskem opozorilo zaradi močne burje

Večji del Slovenije se je zbudil v belo jutro. Snega je sicer marsikje le za vzorec, ponekod na severovzhodu Slovenije in v Ljubljanski kotlini se snežinke zaradi toplih tal in majhne intenzitete padavin sploh niso prijemale tal. Povsem drugače je na skrajnem jugu in jugovzhodu Slovenije, kjer je lokalno tudi po nižinah zapadlo več kot četrt metra snega. Po podatkih Arsa je Iskrbo pri Kočevju prekrila 30-centimetrska snežna odeja. V Kočevju so ob 7. uri zjutraj namerili 23, v Velikih Laščah pa 18 centimetrov snega. Precej snega je zapadlo tudi na Dolenjskem – v Novem mestu 17 centimetrov, nekoliko manj, okoli 10 centimetrov, pa so ga dobili v Beli krajini in Posavju, poroča naš prognostnik Rok Nosan.

Med nižjimi legami po višini snežne odeje to jutro nekoliko izstopa še del Koroške in Štajerske. V Mežici, kjer je že pred tem sneženjem tla prekrivala 5-centimetrska snežna odeja, je ponoči zapadlo še 15 centimetrov snega. V Mariboru so izmerili 8, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa 5 centimetrov snega. Le en centimeter snega je medtem zapadel v Ljubljani in Celju.