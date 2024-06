Dele Slovenije zajele nevihte, Arso za večino države izdal rumeno opozorilo

Do večera bodo predvsem v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji možni močnejši krajevni nalivi, poroča Agencija za okolje, ki je za vso državo, razen osrednjeslovenske regije, izdala rumeno opozorilo za nevihte.

Kot so napovedali vremenoslovci, so se dopoldne od juga znova začele pojavljati krajevne padavine in nevihte. Okoli 17. ure se je nevihta razbesnela tudi nad prestolnico, kar nekaj dežja pa je zapadlo na severozahodu države. Predvsem v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji je po napovedih Arsa pričakovati močnejše krajevne nalive.

Radarska slika padavin FOTO: Arso icon-expand

Najvišje dnevne temperature so se gibale od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Je pa Arso za nedeljo za večino države izdal rumeno opozorilo pred nevihtami.

Rumeno opozorilo FOTO: Arso icon-expand