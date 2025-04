Delegacija EPP v Sloveniji, koalicija se vabilu na srečanje ni odzvala

Misija se je danes srečala s predstavniki slovenskih institucij, medijev in civilne družbe. Cilj misije je bil iz prve roke spoznati razmere v Sloveniji, del nje pa so bili poleg švedskega evroposlanca in podpredsednika politične skupine EPP Tobeja še slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS), Španec Raul de la Hoz Quintano, Nemka Lena Düpont in Poljak Michal Wawrykiewicz.

Tobe je na novinarski konferenci v Hiši EU pojasnil, da jih je v državnem zboru zanimalo, zakaj je bilo v tem mandatu parlamenta več kot sto izrednih sej. Kot je dejal, so se pogovarjali s podpredsednikom DZ, bi pa o tem rad govoril tudi s predsednico parlamenta, ki se ni odzvala vabilu.

Po besedah Tomc odzivi nasprotne strani na misijo kažejo, da je delegacija pomembna in da se je bojijo. "Že dejstvo, da so nekateri, ki so imeli priložnost, da spregovorijo, zavrnili naše srečanje, govori samo zase," je dejala slovenska evroposlanka in podpredsednica skupine EPP. "Prišli smo v dobri veri in bomo s svojim delom v okviru dela parlamenta nadaljevali," je dodala.