Delegacija Nata v Sloveniji pregleduje napredek pri doseganju ciljev

Na ministrstvu navajajo, da gre pri obisku delegacije, ki jo sestavljajo strokovnjaki z različnih področij, za redni dveletni ciklus Natovega pregleda obrambnega planiranja.
"V okviru obiskov Natove ekspertne skupine v vsaki državi članici zveze Nato se na delovnem srečanju pregleda napredek pri izpolnjevanju sprejetih zavez in Natovih ciljev za posamezno članico zavezništva," so zapisali.
Dodali so še, da se bo delegacija srečala samo s predstavniki ministrstva za obrambo.
Slovenija lani dosegla cilj
Ob tem so zatrdili, da je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambne izdatke.
Porabo dveh odstotkov BDP za obrambne izdatke v lanskem letu je Slovenija potrdila v junija sprejeti resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. V njej se je zavezala tudi k postopnemu dvigu obrambnih izdatkov do tri odstotke BDP oziroma dve milijardi evrov do leta 2030.
S tem je Slovenija sledila pozivom Nata, katerega članice so se na vrhu 25. junija lani v Haagu dogovorile, da bodo do leta 2035 obrambne izdatke zvišale na pet odstotkov BDP. Od tega bi zaveznice 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.
Neuradno: pri Natu nezadovoljni s Slovenijo
O obisku delegacije Nata, namenjenega ocenjevanju stanja v članicah zavezništva, je sicer že v ponedeljek poročal portal Info360. Ob tem naj bi neuradno izvedeli, da so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico, pri čemer omenjajo depešo, ki naj bi vsebovala določene kritike glede doseganja ciljev.
Na ministrstvu za obrambo so navedli le, da gre za dokument, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato njegove vsebine ne morejo komentirati.
SDS za sklic nujne seje odbora za obrambo
Prav na ta dokument pa se SDS danes sklicuje v zahtevi za sklic nujne seje odbora DZ za obrambo, na kateri bi se seznanili z dejanskim stanjem obrambnih sposobnosti Slovenije.
Navajajo, da je bil dokument 4. februarja prejet prek depešnega sistema, posredoval ga je stalni predstavnik Slovenije pri Natu Andrej Benedejčič, naslovljen pa je bil med drugim tudi na ministrstvo za obrambo.
Glede na navedbe SDS ta dokument "govori o (ne)izpolnjevanju zavez Republike Slovenije na obrambnem področju do Severnoatlantskega zavezništva in v katerem naj bi bile te ocene obrambnih sposobnosti in izpolnjevanja zavez izjemno negativne, s sklepno ugotovitvijo, da Slovenija predstavlja breme za zavezništvo".
Takšne ugotovitve imajo po oceni SDS "resne politične, varnostne in mednarodne posledice ter neposredno vplivajo na kredibilnost države in odgovornost vlade na področju obrambne politike", zaradi česar predlagajo čimprejšnji sklic nujne seje, na kateri naj se članom omogoči vpogled v celotno vsebino dokumenta.
