Slovenija

Delegacija Nata v Sloveniji pregleduje napredek pri doseganju ciljev

Ljubljana, 10. 02. 2026 11.31 pred 5 minutami 2 min branja 35

Avtor:
STA Ne.M.
Ministrstvo za obrambo

Na obisku v Sloveniji je delegacija strokovnjakov zveze Nato, ki pregleduje napredek pri doseganju ciljev pri izpolnjevanju mednarodnih zavez, so potrdili na ministrstvu za obrambo. Zatrdili so, da je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov BDP za obrambo. SDS medtem zaradi dokumenta, ki naj bi vseboval negativne ocene izpolnjevanja zavez, zahteva nujno sejo odbora DZ.

Na ministrstvu navajajo, da gre pri obisku delegacije, ki jo sestavljajo strokovnjaki z različnih področij, za redni dveletni ciklus Natovega pregleda obrambnega planiranja.

"V okviru obiskov Natove ekspertne skupine v vsaki državi članici zveze Nato se na delovnem srečanju pregleda napredek pri izpolnjevanju sprejetih zavez in Natovih ciljev za posamezno članico zavezništva," so zapisali.

Dodali so še, da se bo delegacija srečala samo s predstavniki ministrstva za obrambo.

Zatrdili so, da je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambne izdatke.
Zatrdili so, da je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambne izdatke.
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija lani dosegla cilj

Ob tem so zatrdili, da je Slovenija lani dosegla cilj dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambne izdatke.

Porabo dveh odstotkov BDP za obrambne izdatke v lanskem letu je Slovenija potrdila v junija sprejeti resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. V njej se je zavezala tudi k postopnemu dvigu obrambnih izdatkov do tri odstotke BDP oziroma dve milijardi evrov do leta 2030.

S tem je Slovenija sledila pozivom Nata, katerega članice so se na vrhu 25. junija lani v Haagu dogovorile, da bodo do leta 2035 obrambne izdatke zvišale na pet odstotkov BDP. Od tega bi zaveznice 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.

Neuradno so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico.
Neuradno so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico.
FOTO: Shutterstock

Neuradno: pri Natu nezadovoljni s Slovenijo

O obisku delegacije Nata, namenjenega ocenjevanju stanja v članicah zavezništva, je sicer že v ponedeljek poročal portal Info360. Ob tem naj bi neuradno izvedeli, da so pri Natu nezadovoljni s Slovenijo kot članico, pri čemer omenjajo depešo, ki naj bi vsebovala določene kritike glede doseganja ciljev.

Na ministrstvu za obrambo so navedli le, da gre za dokument, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato njegove vsebine ne morejo komentirati.

SDS za sklic nujne seje odbora za obrambo

Prav na ta dokument pa se SDS danes sklicuje v zahtevi za sklic nujne seje odbora DZ za obrambo, na kateri bi se seznanili z dejanskim stanjem obrambnih sposobnosti Slovenije.

Navajajo, da je bil dokument 4. februarja prejet prek depešnega sistema, posredoval ga je stalni predstavnik Slovenije pri Natu Andrej Benedejčič, naslovljen pa je bil med drugim tudi na ministrstvo za obrambo.

Glede na navedbe SDS ta dokument "govori o (ne)izpolnjevanju zavez Republike Slovenije na obrambnem področju do Severnoatlantskega zavezništva in v katerem naj bi bile te ocene obrambnih sposobnosti in izpolnjevanja zavez izjemno negativne, s sklepno ugotovitvijo, da Slovenija predstavlja breme za zavezništvo".

Takšne ugotovitve imajo po oceni SDS "resne politične, varnostne in mednarodne posledice ter neposredno vplivajo na kredibilnost države in odgovornost vlade na področju obrambne politike", zaradi česar predlagajo čimprejšnji sklic nujne seje, na kateri naj se članom omogoči vpogled v celotno vsebino dokumenta.

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
10. 02. 2026 13.17
levica bo "zopet"proti, "odločno kot vedno" ,ko gre za nato :-)
Odgovori
0 0
2mt8
10. 02. 2026 13.04
Otroci partijskih težkokategornikov na oblasti in Nato...to dvoje ne gre skupaj.
Odgovori
+1
2 1
Juzles Iters
10. 02. 2026 13.10
Ravno to gre zelo skupaj, ampak tega še niste jemali.
Odgovori
+0
1 1
2mt8
10. 02. 2026 13.15
Partizani in NATO nimajo nič skupnega. Partizani in Rusi pa imajo veliko skupnega. Tako pač je.
Odgovori
+1
1 0
Juzles Iters
10. 02. 2026 13.02
Pravzaprav ugotavljajo in ocenjujejo poslušnost in merijo, koliko visoko skočimo, ko oni rečejo HOP.
Odgovori
+2
2 0
boslo
10. 02. 2026 13.02
Golob vabi NATO, zanimivo...
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
10. 02. 2026 13.00
Za obrambo Slovenije je dovolj ponovna ustanovitev Teritorijalne obrambe. Bistveno ceneje in bistveno bolj učinkovito. Vsak vod TO je imel več kot 38 vojakov, koliko je celi Nato uspel zbrati za obrambo Grenlandije. Še Šiškova Varda bi zbrala več vojakov.
Odgovori
+1
2 1
wsharky
10. 02. 2026 12.59
Sajovic bo rekel mi smo pripravljeni
Odgovori
+2
2 0
kakorkoliže
10. 02. 2026 12.58
Prišli so vzpodbudit molzno kozo, da da več mleka, beri denarja.
Odgovori
+3
3 0
Z O V
10. 02. 2026 12.57
Kakšen NATO, še za Greenlandijo ne zberejo četice 🤣
Odgovori
+2
3 1
boslo
10. 02. 2026 13.02
Trump bo Grenlandijo vzel s telefonskim klicem
Odgovori
+0
1 1
Z O V
10. 02. 2026 13.05
🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Dolenjc5
10. 02. 2026 12.57
Prav zanima me kolikokrat bo uporabil stavek Vlada dela dobro
Odgovori
+3
3 0
Bolfenk2
10. 02. 2026 12.54
Hočemo referendum za izstop iz Nata. Nato nas stane 5% bdp, ko pa je Grenlandija potrebovala pomoč, pa je zbral vsega 38 vojakov pa še od tega je že drugi dan 13 Nemcev pobegnilo domov.
Odgovori
+1
3 2
2mt8
10. 02. 2026 12.50
ZSMS je bila leta 1990 zagovarjala Slovenijo brez vojske. Iz ZSMS je nastala LDS. Sajovic je bil član LDS...
Odgovori
+2
4 2
JApajaDAja
10. 02. 2026 12.47
preden jim bo sajovic sploh kaj povedal bo termin za obisk že potekel..
Odgovori
+6
6 0
Kod.
10. 02. 2026 12.43
9. februar 2026 - 21:50........NATO: ZDA bodo poveljstvo nad oporiščem v Neaplju predale Italiji..... Ta poteza je v skladu s Trumpovimi pozivi k večji odgovornosti zaveznikov...... Nato je pripravljen predati vodenje dveh ključnih regionalnih poveljstev evropskim državam. Natančneje, po besedah ​​dveh diplomatov zavezništva bo Washington prenesel upravljanje baze Nata v Neaplju , ki se osredotoča na južno fronto, na Italijo , vodenje poveljstva Norfolk v Virginiji , ki se osredotoča na sever, pa na Veliko Britanijo . Ta odločitev je skladna z načrti in zahtevami ameriškega predsednika Donalda Trumpa , po katerem morajo zavezniki prevzeti večjo odgovornost za obrambo. Medtem bodo Združene države prevzele poveljstvo nad pomorskimi silami Nata, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu.....................Nam lahko zaupajo tiste dve pasje vprege na Grenlandiji😁
Odgovori
+1
1 0
Kod.
10. 02. 2026 12.44
Spremembe bodo trajale več mesecev »Zavezniki so se dogovorili o novi porazdelitvi odgovornosti višjih častnikov znotraj poveljniške strukture Nata, v kateri bodo evropski zavezniki, vključno z novimi članicami, igrali vidnejšo vlogo v vojaškem vodstvu zavezništva,« je dejal uradnik v Bruslju, ne da bi navedel podrobnosti o spremembah. Diplomati so povedali, da bo uvedba sprememb verjetno trajala več mesecev: » To je dober znak prenosa bremena v praksi.« Prerazporeditev poveljniških položajev sledi temu, ko je Washington dejal, da bo morda zmanjšal svojo vojaško prisotnost v Evropi, da bi se osredotočil na druge grožnje, kot je Kitajska.
Odgovori
0 0
marker1
10. 02. 2026 12.38
Vlada Goloba je stornirala nakup kvalitetnih nemških Boxerjev in vrgla nekaj milijonov skozi okno. Novih Patrij ni nabavila, čeprav je trdila da bo z nakupom prihranila 400 milijonov €. Samo prazne obljube!
Odgovori
+3
4 1
Smuuki
10. 02. 2026 12.38
Bleferstvo ni več tajna. To spoznanje je že dolgo večini znano. Levaštvo ni zanesljiv partner zaradi nepredvidljivosti. Vsak dan nova ideja, vsak dan novo presenečenje. Začeli so se nas izogibati vsi. Prav iz tega razloga
Odgovori
+4
4 0
2mt8
10. 02. 2026 12.36
Mi ne potrebujemo Nata. Če vkorakajo Rusi bi jih Slovenci sprejeli z odojki in rakijo 🤣
Odgovori
+3
4 1
PARTIZAN PEPE
10. 02. 2026 12.36
Roparji na delu...ovce pa gledajo
Odgovori
+2
4 2
proofreader
10. 02. 2026 12.28
Bomo ubranili Grenlandijo?
Odgovori
+5
5 0
Kviz
10. 02. 2026 12.26
Samo stricev iz ozadja se moramo rešiti, pa smo zmagali.
Odgovori
-1
2 3
2mt8
10. 02. 2026 12.24
Slovenci bi izstopili iz NATA ter se pridružili Sovjetskemu Varšavskemu paktu. Slovenija glede na mentaliteto večine naroda sploh ne spada več v EU in Nato ampak na Balkan oz Rusijo.
Odgovori
+3
6 3
Cmrlj3
10. 02. 2026 12.27
No no, glasna manjšina je samo to, glasna. Jih ni niti večina, niti nimajo prav. ;)
Odgovori
+2
4 2
Colgate
10. 02. 2026 12.35
@2mt8 Izvoli paktiranja s Sovjeti. Edino mlade rusinje lahko uvozimo, to pa ja...
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
