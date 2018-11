'Če rešimo 200 metrov ceste do tunela, potem smo praktično rešili vse'

Vas Jelendol v občini Tržič je namreč še vedno nedostopna za motorni promet. Če želijo priti do vasi, morajo vzpostaviti cestno povezavo do predora. "Če rešimo teh 200 metrov ceste do tunela, potem smo praktično rešili vse. In mi želimo, da podjetje, ki nam bo pomagalo pri sanaciji, z deli začne praktično danes ali v soboto," je pojasnil tržiški župan Borut Sajovic .

Tudi državni sekretar Zajc se je strinjal z županom, da je pomembno, da se stvari hitro normalizirajo in da se hitro izpeljejo interventni ukrepi. Zagotovil je, da bo tudi država poskrbela, da občina in občani ne ostanejo sami in da bodo na na ministrstvu poskrbeli sredstva, da se nastale luknje v cesti čim prej sanira.

Ob tem je dodal, da gre za interventen ukrep zagotavljanja nujne prevoznosti. "Drugače ti ljudje v prihajajoči zimi ne bodo dolgo zdržali," je opozoril. Na vprašanje, kaj bo v ponedeljek in ali so dorekli, ali bodo otroci šli v šolo, pa je pojasnil, da bodo čez kritična mesta vzpostavili varen hodnik. Z vrhnje strani do tunela bodo otroke po njegovih besedah vozili z gasilskim kombijem, od spodnje strani pa s šolskim avtobusom. Prav tako bodo organizirali še dva avtobusa za ljudi, ki hodijo na delo.

Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar je ob robu ogleda pojasnil, da vse od torka direkcija skupaj s koncesionarjem izvajajo interventne ukrepe na Tržiški Bistrici, med drugim zagotavljajo osnovno pretočnost in odstranjujejo naplavine.

Povedal je še, da so se dogovorili, da bodo po vzpostavitvi prevoznosti ceste proti Jelendolu s stroji nadaljevali izvajanje interventnega čiščenja proti izviru. Z zadovoljstvom je ocenil, da so ureditve iz preteklosti vzdržale in zaščitile Tržič in hiše. Hkrati pa na direkciji "računajo, da bo prišlo do sanacijskega programa in potem celovite odprave posledic".

Karitas ponudil pomoč prizadetim družinam

Pri odpravljanju posledic ujme na prizadetih območjih pomagajo prostovoljci in sodelavci območnih združenj Rdečega križa Slovenije (RKS) v sodelovanju z občinskimi in regijskimi štabi Civilne zaščite, so sporočili iz organizacije. RKS je na pomoč prizadetim v Tržiču priskočil tudi s 16 sušilci.

Tudi Slovenska Karitas pomaga prizadetim družinam ob poplavah med Jelendolom in Tržičem. Civilni zaščiti je ponudila pomoč v hrani, predvsem mleku, in detergentu za čiščenje prostorov, ponudila je tudi opremo za razvlaževanje. Štiri družine so že prejele prvo finančno pomoč, so sporočili iz Karitasa.

Vsi, ki bi želeli pomagati družinam s prispevkom v višini 5 EUR, lahko to storijo zSMS sporočilom KARITAS5 na 1919.Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemacha, T-2, Bob in HOT.si.

Pomoč je mogoče nakazati tudi na naslov Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, Ljubljana, transakcijski račun SI56 0214 0001 5556 761 in sklic SI00 202. Kot namen je treba pripisati Poplave.

Ujma z močnim vetrom in padavinami je v začetku tedna zajela državo. Na Belci se je sprožil plaz ter zasul žago in malo hidroelektrarno. V tržiški občini pa so podori vasici Dolina in Jelendol odrezali od sveta, saj je Tržiška Bistrica odnesla cesto, ki vodi naprej od predora.