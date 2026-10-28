Delegacije položile cvetje k spominskim obeležjem padlim v vojni za Slovenijo in NOB

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je v nagovoru pri spomeniku Pomnik 91 na ljubljanskih Žalah uvodoma spomnil, da letos mineva 35 let od osamosvojitve Slovenije. Kot je izpostavil, Slovenija ni nastala sama od sebe, ampak za njeno samostojnostjo stojijo pogum, odločnost in žrtve ljudi, ki so v prelomnih časih verjeli, da imamo Slovenci pravico do svoje države.
A če je bila odločitev za samostojno Slovenijo jasna, njena uresničitev ni minila brez nevarnosti in žrtev, je opozoril minister.
"Vojna za Slovenijo je žal terjala najdragocenejše. Človeška življenja. Za vedno so ostala nedokončana številna pričakovanja, načrti in sanje. Družine so izgubile svoje najdražje, Slovenija pa ljudi, ki bi morali z nami doživljati lepo prihodnost države, za katero so se borili," je poudaril Matoz.
Dogodki iz leta 1991 tako niso zgolj zgodovinski mejnik, ki ga vsako leto obeležujemo s slovesnostmi, so tudi trajen spomin "na slovo, ki je prišlo prezgodaj".
Izpostavil je odgovornost sedanjih generacij do padlih in njihovega spomina ter pomen vrednot, za katere so se borili. "Naša dolžnost je, da državo, za katero so dali življenje, spoštujemo, varujemo in jo s svojimi dejanji vsak dan znova upravičujemo. Da razumemo vrednost miru, svobode in varnosti. In da nikoli ne pozabimo, da te vrednote niso samoumevne," je poudaril minister Matoz.
Ljubljanski župan Zoran Janković se je v nagovoru zbranim v spominskem parku padlih borcev in talcev na Žalah zahvalil partizanom in partizankam, "tistim, ki so izgubili življenje zato, da danes lahko živimo v Ljubljani in v Sloveniji".
Kot je poudaril, je ponosen na partizane, ki so skupaj z zavezniki premagali največje zlo 20. stoletja, nacizem in fašizem. V Ljubljani pa bodo vedno dobrodošli tudi praporščaki.
"V teh časih imamo nekatere, ki poskušajo spremeniti našo svetlo zgodovino in zato pravim, praporščaki z vašimi zvezdami v Ljubljani uživate izjemno spoštovanje," je poudaril Janković. Ob tem je spomnil, da je Ljubljana dobila naziv mesto heroj. Kot je poudaril, prestolnica tega naslova ne le slavi, ampak ga tudi živi.
Ljubljanski župan je v nagovoru opozoril, da živimo v času, ki je v Evropi in svetu zelo nepredvidljiv. Ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost, zato bi bilo lepo, da bi v Sloveniji iskali sodelovanje in ne razdvajanja, je poudaril Janković. Dodal je, da bodo nekateri ocenili njegov govor kot razdvajanje, a ne gre za to, je poudaril.
"Gre za preprosto dejstvo, da stojimo za svojimi stališči, za tistim, kar je zgodovina pokazala. Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima tudi prihodnosti," je poudaril.
Dotaknil se je tudi vprašanja pokopa žrtev povojnih pobojev. Kot je poudaril, ima vsak pokojni pravico do dostojnega pokopa, tisti, ki vztrajajo, da je to v Ljubljani, pa to vprašanje politizirajo na čustvih preminulih, je ocenil. Ob tem je spomnil, da je Mestna občina Ljubljana vložila zahtevo za ustavno presojo in začasno zadržanje novele zakona o prikritih vojnih grobiščih.
Minister Matoz je skupaj z vodstvom Policije položil vence tudi k spominskima obeležjema v Parku spomina v Tacnu. Ti ohranjata spomin na policiste, padle v osamosvojitveni vojni, ter na tiste, ki so od julija 1991 umrli pri opravljanju policijskih nalog. "S polaganjem vencev smo se poklonili njihovemu pogumu, predanosti in žrtvi ter se spomnili vseh pripadnikov Policije, ki so svoje življenje izgubili pri služenju domovini in ljudem," so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.
Komemorativne slovesnosti na Novih Žalah so se udeležili tudi veteranskih organizacij in svojci padlih.
Poslanci Svobode, SD in Levice so danes položili venec pri grobnici narodnih herojev v središču Ljubljane.
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