Delegacije položile cvetje k spominskim obeležjem padlim v vojni za Slovenijo in NOB

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je v nagovoru pri spomeniku Pomnik 91 na ljubljanskih Žalah uvodoma spomnil, da letos mineva 35 let od osamosvojitve Slovenije. Kot je izpostavil, Slovenija ni nastala sama od sebe, ampak za njeno samostojnostjo stojijo pogum, odločnost in žrtve ljudi, ki so v prelomnih časih verjeli, da imamo Slovenci pravico do svoje države.

A če je bila odločitev za samostojno Slovenijo jasna, njena uresničitev ni minila brez nevarnosti in žrtev, je opozoril minister.

"Vojna za Slovenijo je žal terjala najdragocenejše. Človeška življenja. Za vedno so ostala nedokončana številna pričakovanja, načrti in sanje. Družine so izgubile svoje najdražje, Slovenija pa ljudi, ki bi morali z nami doživljati lepo prihodnost države, za katero so se borili," je poudaril Matoz.

Dogodki iz leta 1991 tako niso zgolj zgodovinski mejnik, ki ga vsako leto obeležujemo s slovesnostmi, so tudi trajen spomin "na slovo, ki je prišlo prezgodaj".

Izpostavil je odgovornost sedanjih generacij do padlih in njihovega spomina ter pomen vrednot, za katere so se borili. "Naša dolžnost je, da državo, za katero so dali življenje, spoštujemo, varujemo in jo s svojimi dejanji vsak dan znova upravičujemo. Da razumemo vrednost miru, svobode in varnosti. In da nikoli ne pozabimo, da te vrednote niso samoumevne," je poudaril minister Matoz.