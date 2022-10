SD izbira vodstvo stranke: edina kandidatka za predsednico Tanja Fajon

"Pokazali smo veliko odgovornosti in modrosti, da kot koalicijska stranka pred težko zimo in politično jesenjo delamo naprej," je prepričana Fajonova. Želi si čim višjo podporo delegatov, saj da bo to zanjo "velika popotnica za lažje delo".

Bolj pester boj pa se obeta za mesta dveh podpredsednic in dveh podpredsednikov, zanje se bodo potegovali poslanka in podpredsednica DZ Meira Hot, pravosodna ministrica in aktualna podpredsednica stranke Dominika Švarc Pipan, generalna sekretarka ženskega foruma Mija Javornik, Zdravka Vasiljević Rudonić, evropski poslanec in aktualni podpredsednik SD Matjaž Nemec, župan Ajdovščine Tadej Beočanin in nekdanji poslanec Franc Trček. S podporo delegatov nameravata kandidirati vodja poslancev SD Jani Prednik ter minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek. Pri kandidaturi ju mora podpreti najmanj tretjina kandidatov. Medtem pa je od kandidature za podpredsednika odstopil poslanec Damijan Zrim, njegovo podporo za to mesto uživata Prednik in Jevšek.

V SD sicer poudarjajo, da se na kongres podajajo kot "pomemben steber nove vlade, v katero smo vstopili, da bi utrdili demokracijo, vladavino prava in človekovih pravic, zavarovali neodvisnost medijev in ponovno obudili socialni dialog". Fajonova pa je v današnji izjavi še zatrdila, da so Socialni demokrati pomemben partner v vladi in enakovredni zaveznik, na kar da lahko vedno opozori tako predsednika vlade kot tudi koalicijske partnerje.

Kongresa se med drugim udeležuje tudi več vidnih predstavnikov stranke, med drugim celotna ministrska ekipa, evropski poslanec Matjaž Nemec, pa tudi nekdanja predsednika stranke Dejan Židan in Igor Lukšič. Zbrane bo v nadaljevanju nagovoril tudi evropski poslanec ter skupni predsedniški kandidat SD in Gibanja Svobode Milan Brglez. Pričakovati pa je tudi pozdravne nagovore iz tujine.