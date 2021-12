Delež povišane oskrbnine v DSO-jih bodo pokrili iz proračuna

Na novinarski konferenci so poslanci Eva Irgl (SDS), Jožef Horvat (NSi) in Mojca Žnidarič (SMC) spregovorili o problematiki povišanja oskrbnin v domovih za starejše občane.

Povišanje plač oskrbovalcev v domovih za starejše pa pomeni dvig oskrbnin za 5,6 odstotka. V Levici so takrat menili, da je nesprejemljivo, da bi se del stroška prevalil na starostnike in njihove družine. Kot so zapisali, povprečna mesečna oskrba v DSO-jih že sedaj znaša 680 evrov, čeprav so upokojenci med najranljivejšimi skupinami v državi z visoko stopnjo tveganja revščine.

Eva Irgl je poudarila, da boj z epidemijo covida-19 poteka v bolnišnicah in tudi v DSO-jih, zato se je vlada 18. novembra odločila povečati plače nekaterim zdravstvenim delavcem. Zaradi dviga plač pa so se zvišale tudi oskrbnine. Kot je dejala, je bil dvig plač nujen ukrep.

Danes so se koalicijski partnerji odločili, da bo država financirala delež povišane oskrbnine v obdobju od 1. decembra 2021 do 31. decembra 2022. Razliko v višini 16 milijonov evrov bo tako kril proračun. Zadevo bodo reševali v prihodnjih določbah zakona o dolgotrajni oskrbi.

Danes popoldne je sicer sklicana seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bi na zahtevo poslanskih skupin Levice, LMŠ, SD in SAB obravnavali predlog priporočila v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin za starostnike.

Irglova je ocenila, da je seja po tem, ko so koalicijski partnerji dosegli dogovor in zadevo rešili, "brezpredmetna".