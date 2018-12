Delfini imajo svoje najboljše prijatelje

Raziskovalci iz Slovenskega društva za morske sesalce Morigenos so preučevali socialno mrežo delfinov v Tržaškem zalivu, v raziskavi, ki je trajala devet let. Odkrili so nekaj izjemnega. Ugotovili so, da je lokalna delfinja družba sestavljena iz treh ločenih socialnih skupin: dveh večjih skupin s stalnim članstvom in dolgoletnimi prijateljstvi, ter manjše tretje skupine, s šibkejšimi vezmi in brez dolgotrajnih prijateljstev.

Toda to še ni tisti izjemen del. Izkazalo se je, da se dve večji socialni skupini večino časa medsebojno očitno izogibata. Toda namesto, da bi imeli različne "teritorije", si delita prostor – ne pa tudi čas. Drugače povedano, delfini si delijo vsaj del svojega območja, ki pa ga uporabljajo ob različnih delih dneva. Ta vzorec je skozi leta postal tako očiten, da so raziskovalci društva Morigenos pogovorno ti dve socialni skupini začeli imenovati kar "jutranja skupina" in "večerna skupina". Takšno časovno ločevanje doslej še ni bilo dokumentirano pri kitih in delfinih, niti pri drugih sesalcih. Tretja skupina (ki jo v hecu imenujejo "freelancerji") ni kazala tovrstnih vzorcev.