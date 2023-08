Deli Ljubljane še vedno pod vodo, na Kamniškem mnogi kraji nedostopni

Več ljudi noči ni preživelo v svojih domovih. Kot je povedal poveljnik civilne zaščite ljubljanske občine Robert Kus , je 20 občanov prespalo v zasilnih nastanitvah v Zalogu, šest pa v Vikrčah. Ponoči sicer ni prišlo do dodatnih razlivanj, vztraja pa zunaj struge Sava v Tacnu in Sneberjah. "Takoj, ko bodo vodostaji omogočali črpanja, bomo ta izvajali," je napovedal. Ob tem je dodal, da so na področju Viča in Kozarij vodo iz objektov izčrpali že v petek do večera.

V Kamniku računajo na pomoč helikopterja

V Kamniku bodo danes znova poskušali priti do krajev, odrezanih od sveta. Pri tem računajo tudi na pomoč helikopterja, pri intervencijah pomaga tudi vojska. Na terenu bo še več ekip kot v petek, ki se bodo predvsem skušale prebiti do krajev, ki ostajajo odrezani od sveta. Poskušali bodo zagotoviti prevoznost v doline Kamniške Bistrice, Črne in Bistričice, saj je na tem območju odrezanih še kar nekaj hiš. Aktivirana je tudi gorska reševalna služba, da pregleda objekte, do katerih v petek še niso mogli priti. V dolino Črne se bodo poskušali prebiti tudi iz smeri Črnivca.

Trenutno je evakuiranih 45 ljudi, ki so nastanjeni v Termah Snovik in samostanu Mekinje.

Narasle reke so v osrednji Sloveniji podrle več mostov, med drugim v Komendi in Domžalah. V Domžalah je popustil cestni most na regionalni cesti Ljubljana-Celje. S tem so prekinjene tudi avtobusne povezave. Gasilci so pri mostu vso noč čistili naplavine dreves, ki jih je prinašala narasla Kamniška Bistrica, da ne bi poplavilo naselij Vir in Rodica. Most se je proti jutru pogreznil. Močno poškodovan je tudi most čez Kamniško Bistrico na cesti med Beričevim in Dolom pri Ljubljani. Cesta je tam zaprta. Zaprt ostaja tudi most na cesti Senožeti-Jevnica v občini Litija.

Ponekod je motena oskrba s pitno vodo, ki jo bodo prebivalcem dostavljali s cisternami