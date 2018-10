Deli občine Tržič povsem odrezani od sveta, iz vasi Belca evakuirali 36 ljudi

Hudo neurje je veliko materialno škodo povzročilo tudi v občini Tržič. Vasici Dolina in Jelendol sta zaradi podorov odrezani od sveta, saj je Tržiška Bistrica odnesla cesto, ki vodi naprej od predora, ponekod ni niti vode niti elektrike. Do prebivalcev Jelendola bodo pristojni poskušali priti s helikopterjem. Poškodovanih k sreči ni.

Nočno neurje je veliko škode povzročilo na Gorenjskem. Najbolj je prizadeta občina Tržič, kjer k sreči ni bil poškodovan nihče, je pa nastala ogromna materialna škoda. Vasici Dolina in Jelendol sta zaradi podorov odrezani od sveta, saj je Tržiška Bistrica odnesla cesto, ki vodi naprej od predora. "Poplavljeni so spodnji deli številnih domov in gospodarskih objektov, uničene so ceste in komunalna infrastruktura, dostop do Čadovelj, Doline, Jelendola in vasi v Lomu pa ni mogoč ter je razen za interventne ekipe prepovedan," je na Facebooku zapisal župan občine Borut Sajovic.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po podatkih portala trzic.net je reka Lomščica ogrožala most pod Jezom za hidroelektrarno Slap, divjala pa je tudi na poti do Čadovelj, kjer je narasla tudi Tržiška Bistrica. Voda se je prelivala čez zapornice in s seboj prinesla veliko naplavin. Škodo so utrpele tudi hiše na Cankarjevi cesti. "Na nekaterih delih Jelendola ni niti vode in elektrike. Poplavljenih je približno deset hiš, na splošno pa bo verjetno potrebna sanacija, ki bo trajala več mesecev," je povedal poveljnik štaba civilne zaščite občine Tržič Drago Zadnikar. Na terenu so poleg ostalih interventnih ekip tudi delavci Elektra Gorenjska.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poziv ljudem: Ne približujte se vodotokom! Po pojasnilih namestnika poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko Klemna Šmida so pripadniki civilne zaščite že na terenu in iščejo rešitve, da bi znova vzpostavili vsaj začasen promet do krajev, ki jih je narasla voda odrezala. "Ljudi pozivamo, naj se zaradi nevarno spodkopanih brežin in cest ne približujejo vodotokom. Nevarnost je skrajno resna!" so posvarili na Facebooku.

Helikopterska posadka Slovenske vojske je na zahtevo civilne iniciative uspešno prepeljala agregat, gorivo in ostalo nujno pomoč v vas Jelendol, so sporočili na Twitterju.

Na občini občane in vse, ki se gibljejo na prizadetih območjih, prosijo, naj bodo pazljivi in previdni ter naj skrbijo predvsem za svojo varnost in za varnost svojih bližnjih. Pozivajo jih, naj upoštevajo navodila pristojnih služb, ki so na terenu. Opozarjajo, naj se nihče ne približuje morebitnim nevarnostim, kot so vodotoki, podrti električni ali drugi vodniki, drevesa in podobno. Vaščane Čadovelj, Jelendola in Doline na občini pozivajo, naj danes nujno ostanejo doma. Zapisali so tudi, naj poleg omenjenih tudi vaščani Loma vodo obvezno prekuhavajo. "Do vasi se bodo pristojne službe prebile z interventnimi ekipami ali helikopterjem. Občani lahko potrebe sporočajo gasilskemu štabu," so še dodali na občini. Iz vasi Belca zaradi plazu evakuirali 36 ljudi V kranjskogorski občini se je zaradi obilnih padavin v vasi Belca sprožil plaz, zato so evakuirali 36 prebivalcev iz tistih hiš, ki jih plaz še vedno ogroža. Kot je povedal Šmid, ljudem še ne dovolijo do njihovih hiš, šele po oceni geologa pa bo jasno, kako bodo plazoviti teren lahko zaščitili pred nadaljnjim drsenjem. Zaradi različnih vzrokov je brez elektrike ostalo 626 gospodinjstev, vendar so delavci Elektra Gorenjska na terenu in odstranjujejo napake. Prekuhavajte vodo!

Voda je zalila kleti stanovanjskih hiš v naselju Kovor, Senično in Sebenje. Na Partizanski ulici v Tržiču je zaradi močnega vetra in dežja pričela puščati kovinska obroba in je meteorna voda tekla v stanovanje, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Komunala Kranjska Gora je prebivalce Rateč, Podkorena, Srednjega Vrha in Gozda - Martuljka obvestila, da je zaradi obilnih padavin treba pitno vodo pred uporabo preventivno prekuhati. Enako je režijski obrat Občine Bohinj obvestil uporabnike pitne vode na območju Bohinjske Bistrice, Bitenj, Lepenc, Loga, Broda, Savice, Kamenj, Polj, Laškega Rovta, Ribčevega Laza, Stare Fužine, Ukanca, Nomenja, Koprivnika, Gorjuš, Nemškega Rovta ter Bohinjske Češnjice, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnih sistemov Bohinjska Bistrica, Voje, Nomenj, Koprivnik, Gorjuše, Nemški Rovt ter Bohinjska Češnjica. Prekuhavanje vode je obvezno tudi na območju Srednje vasi v Bohinju, kjer za oskrbo z vodo skrbi Vodovodna zadruga Srednja vas. Iz Agrarne skupnosti Srednja vas v Bohinju so obvestili, da je pitno vodo treba prekuhavati tudi na območju planin Uskovnica, Praprotnica in Konjščica. Vsi ukrepi veljajo do preklica! Policisti posredovali pri 25 dogodkih V ponedeljek zvečer in ponoči so se sicer gorenjski policisti odzvali na 25 dogodkov, ki so bili povezani s stanjem in prevoznostjo cest. Ovire na cesti je povzročala meteorna voda, razlivanje rek na cesto, nanosi peska in kamenja, zaliti podvozi in ceste, podrta drevesa, veter pa je na cesto nanašal tudi listje, veje in druge stvari. Ob nastanku ovir so policisti na krajih urejali promet in preprečevali trčenja, so sporočili s PU Kranj. Na gorenjskih cestah se še lahko pojavijo manjše ovire, predvsem manjše veje in kamenje, veliko je listja, ceste pa so mokre in zelo spolzke. Policija zato svetuje, naj vozniki vozijo zelo previdno, s prilagojeno hitrostjo in na zadostni varnostni razdalji, izogibajo naj se prehitevanju drugih vozil. Na kmetiji v Podbrezjah v občini Naklo je bila ponoči prekinjena dobava električne energije. Zaradi oskrbe več glav živine so domačini Elektro Gorenjsko zaprosili za priklop na elektro agregat. Podor vode znova zaprl cesto na Krvavec Pet mesecev po velikem plazu, ki je zaradi obilnega deževja zasul spodnjo postajo kabinske žičnice in obiskovalcem ter zaposlenim družbe RTC Krvavec onemogočil dostop do gondole, danes gledamo enako sliko, pa so sporočili iz RTC Krvavec. Cesta do spodnje postaje gondole je zasuta z materiali, ki jih je nanosila velika količina vode, prav tako potok znova poplavlja velik del ceste in parkirišča. Tokrat postaja kabinske žičnice, ki jo je družba sanirala in primerno zaščitila, ostaja brez poškodb.

Podor kamenja na cesti na Krvavec. FOTO: RTC Krvavec