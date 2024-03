Delimo Planico z vsemi

Ogled velikih športnih tekmovanj v živo se morda marsikomu zdi nekaj povsem običajnega, a osebam z različnimi invalidnostmi pogosto predstavlja velik zalogaj. Kot dokazujejo tudi dosedanji uspehi slovenskih skakalcev na FIS finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, je ovire najlažje premagovati skupaj. Delite ljubezen do športa, postanite prostovoljec na platformi SharePlanica.si in ustvarite doživetje za vse.

Skupaj ustvarjamo bolj vključujoče dogodke.

Družba Mastercard predstavlja osveženo različico platforme SharePlanica, ki je lani z deljenjem prevozov zmanjšala število avtomobilov ter s tem prihranila kar 12 ton ogljikovega dioksida. Letos bo ta povezala osebe z invalidnostmi s prostovoljci, ki so pripravljeni deliti prevoz do Planice in jim omogočiti, da doživijo izjemno navijaško vzdušje slovenskega športnega praznika pod Poncami.

"Povezovanje ljudi in ustvarjanje nepozabnih doživetij je eno od osrednjih poslanstev družbe Mastercard, zato s ponosom najavljamo osveženo različico projekta SharePlanica. Ta je le ena izmed projektov, s katerimi se trudimo graditi bolj vključujočo družbo. Zavedamo se, da so tovrstne spremembe dolgoročen proces, a smo prepričani, da lahko z neprestanimi majhnimi spremembami na bolje skupaj storimo velik korak naprej," je ob tem dejal Aleš Petejan, direktor marketinga Mastercard Slovenija.

Postanite prostovoljec in delite navijaško vzdušje.

Spoštovanje, strpnost in sodelovanje so pomembne vrednote vsake športne ekipe, ljubezen do športa in pripravljenost priskočiti na pomoč pa povezujeta Slovence. Objavite svoj prevoz na platformi shareplanica.si in delite svoje navijaško veselje s tistimi, ki si morda tovrstnega doživetja pod planiško velikanko niso predstavljali niti v sanjah. Oseba z invalidnostjo, spremljevalec in voznik ob tem prejmejo ekskluziven dostop do za ostale obiskovalce zaprtega dela prizorišča, ponudnik prevoza pa še VIP parkirišče ter kupon za hrano in pijačo.