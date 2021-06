Delite svoje spomine: obrazi osamosvojitve

Tri desetletja minevajo, odkar se je Slovenija podala na samostojno pot. Začetke samostojne države sta zaznamovala upanje in entuziazem na eni strani ter negotovost in strah pred vojno, v kateri so nato tudi ugasnila življenja, na drugi. Viharno obdobje je za nekaj časa prekinilo vsakdan prebivalcev Slovenije, zaznamovalo je nek čas. Kako pa ste ga doživeli vi?

icon-expand Osamosvojitev FOTO: Foto Bobo Na 24ur.com bomo to poletje obujali spomine na obdobje, ko so se uresničile sanje naroda o samostojni državi. Pogledati želimo za statistiko, onkraj najbolj izpostavljenih dogodkov, analiz in političnih (po)govorov. Slišati želimo vaše zgodbe. Na kateri točki življenja vas je ujelo osamosvojitveno dogajanje? Kako ste ga doživeli, v kakšni vlogi, kje, s kom? Kako vas je zaznamovalo, česa vas je naučilo? Na kaj ste pomislili, ko je prvič zaplapolala zastava samostojne države, kakšno upanje se je zbudilo v vas, katera pričakovanja so se ali se niso uresničila? Naj bo še tako klišejsko, a država smo ljudje, ki smo njen obraz. To, kar resnično šteje, so zato zgodbe njenih prebivalcev. Vabimo vas, da z nami delite svojo osebno zgodbo, povezano z osamosvojitvijo Slovenije. Pošljite jo na 30let.samostojni@pop-tv.si. Lahko ji dodate fotografije, videoposnetke ipd. Najbolj navdihujoče zgodbe bomo delno ali v celoti objavili. Hvala vsem, ki boste z nami do 15. 7. 2021 delili svoje spomine. Ti bodo predvsem mladim, ki tega burnega in prelomnega časa niso osebno doživeli, omogočili vpogled v nastajanje samostojne Slovenije. icon-expand