Delitev bruseljskih stolčkov: štirje SDS, dva Svobodi, po en SD, Vesni in NSi

Kdo bo slavil na volitvah v Evropski parlament? Kašna so politična razmerja in zadnji strankarski trendi dva tedna pred volilno nedeljo? Objavljamo najnovejšo javnomnenjsko anketo z vsemi nosilci list. In tudi simulacijo, koliko evropskih poslancev si lahko 9. junija obetajo posamezne liste. Gre za raziskavo, ki so jo za našo medijsko hišo izvedli v Inštitutu Mediana.