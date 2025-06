Deljena mnenja glede dovoljenja za odstrel 206 rjavih medvedov

Je dovoljenje, ki ga je izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor za odstrel 206 rjavih medvedov, na mestu? Mnenja so deljena, na eni strani naravovarstveniki, ki kakršnemukoli odstrelu močno nasprotujejo in si želijo, da bi lovci na čelu z ministrstvom posegli po alternativah, možje v zelenem pa pravijo, da se alternative ne bi obnesle in je odstrel, če želimo, da nas iz našega prostora zveri ne izrinejo, edina možnost.